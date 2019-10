Når Ulrich Thomsen til november er aktuel i Christoffer Boes nye krimi-serie 'Forhøret', står han i en lidt uvant situation.

I 'Forhøret' spiller han i otte afsnit politimanden Bjørn, der gør alt for at finde sin datters morder - og det er ikke hvilken som helst skuespiller, de har fundet til at spille den døde datter Christina.

Datteren spilles nemlig af Ulrich Thomsens egen datter, 20-årige Alma Ekehed Thomsen, der nu altså går i sin fars fodspor.

Hun har tidligere haft en statistrolle i Thomas Vinterbergs film 'Kollektivet' fra 2016, men det er nu først nu her, hvor hun er blevet færdig med gymnasiet og har tid til at jagte en skuespillerkarriere, at hun for alvor kan forsøge at gøre sin far kunsten efter.

Ulrich Thomsen i 'Forhøret'. Foto: Pressefoto Vis mere Ulrich Thomsen i 'Forhøret'. Foto: Pressefoto

'Forhøret', der får premiere på Viaplay den 15. november, har udover halvdelen af familien Thomsen (Ulrich Thomsen har sammen med sin hustru Cathrine også sønnen Alvin, red.) blandt andet stjernenavne som Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas og Lars Mikkelsen på rollelisten.

Der er ikke sluppet mange detaljer om seriens handling ud endnu.

Christoffer Boe, der sidste år hittede med TV2-serien 'Kriger', har tidligere fortalt, hvordan han med 'Forhøret' har forsøgt at skabe et nyt, stramt format, hvor Ulrich Thomsens politimand i hvert afsnit forhører en ny mistænkt i en psykologisk kamp, der skildres med en 'nervepirrende intensitet'.

Alma Thomsen er den seneste i rækken af skuespillerbørn, der forsøger at videreføre arven.

Familien Thomsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Familien Thomsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Nikolaj Coster-Waldaus datter Safina spillede sidste år med i DR's julekalender 'Theo og den magiske talisman', Nikolaj Lie Kaas' datter Gerda havde ligeledes sidste år hovedrollen i fantasyfilmen 'Vildheks' og til december er Søren Mallings datter Viilbjørk med i TV2's familiejulekalender 'Tinka og kongespillet', der er en opfølger til 'Tinkas juleeventyr' fra 2017.

'Forhøret' blev optaget i foråret og bliver tilgengængelig på Viaplay i hele Norden.

Serien er skabt i samarbejde med manuskriptforfatter Jakob Weis, der i foråret vandt en Bodil for bedste manuskript for filmen 'Den tid på året'.

Nordic Entertainment Group, som Viaplay er en del af, har en ambition om at lancere minimum 20 originale produktioner om året.