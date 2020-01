Du har måske prøvet det med at se en serie i dit tv og efterfølgende forestillet dig, hvordan det ville være at leve i seriens univers.

Nu har du muligheden, hvis du er fan af den mest sete originalserie nogensinde på Netflix, 'Stranger Things'.

For en amerikansk superfan har nemlig valgt at indrette sin lejlighed som en hyldest til serien.

Personen har dog ikke tænkt sig at holde lejligheden for sig selv, så hvis du har lyst til at få 'Stranger Things'-universet helt ind under huden, så kan du nu leje lejligheden på Airbnb, hvor du også kan se flere billeder fra lejligheden.

Billeder fra Airbnb viser, at den specielle lejlighed er fuld af små detaljer og nostalgiske ting fra 80'erne som for eksempel lejlighedens fjernsyn, ligesom at der er uhyggelige referencer til seriens monstre, konspirationer og hemmelige laboratorier.

Lejlighedens ejermand, Ann K. Hubbard, kalder selv lejligheden, der er beliggende i byen St. Louis i den amerikanske stat Missouri, for 'The upside den', der er en henvisning til seriens omdrejningspunkt 'The upside down'.

'The upside down' er kort fortalt et mørkt og giftigt alternativt univers, der finder sted i 1983, hvor hovedpersonerne i 'Stranger Things' får forvildet sig ind.

Serien fik på blot fire dage tilbage i juli måned streamet første afsnit af sæson tre mere end 40,7 millioner gange. Det er mere end nogen anden film eller serie på Netflix.