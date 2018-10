Det er endelig blevet lørdag, og det betyder naturligvis, at du har siddet klinet til skærmen for at se 'Den store bagedyst'.

Hvis du er ægte fan, har du ikke bare set programmet med et halvt øje. Nej, du har selvfølgelig analyseret alt fra deltagernes påklædning til bageevner. Du er ikke alene, og derfor giver vi dig her en liste over 21 ting, vi tænkte, da vi så aftenens afsnit.

1. ENDELIG lørdag, ENDELIG Den store bagedyst og ENDELIG chokoladetema. via GIPHY

Jeg elsker chokolade. Jeg har faktisk lyst til chokolade nu.

2. Okay, første udfordring er en chokoladebar. Men den kan vel ret beset ikke bages? Jeg troede, det her var ’Den store BAGEdyst’. via GIPHY

Nå, i det mindste er det ikke lige så slemt, som dengang de lavede brødstænger.

3. Jon elsker simpelthen Kinder Maxi. Dejligt med en voksen mand, der tør stå ved sin kærlighed til børneslik. via GIPHY

Kinder Maxi ér egentlig også genialt.

4. Nej Christina, du skal ikke lave en proteinbar – det er jo ikke et sundhedsprogram det her! via GIPHY

Du kommer til at bøde for den beslutning senere, Christina.

5. Kan man virkelig udtale donuts på den måde? 'Doooonåts'. via GIPHY

Hvis der er nogen, der kan, så er det Marianne.

6. Flere af deltagerne bruger simpelthen 'fingermetoden'. via GIPHY

Som man siger....

7. Kristoffer har korte, farverige løbeshorts på. Igen. via GIPHY

Ejer den mand ikke bukser?

8. Jasmin klarer sig virkelig elendigt i chokoladebar-udfordringen. Hvad tænker hun dog også på med sådan en chokoladeovertrukket skumfidusmasse? Det er dømt til at gå galt. via GIPHY

Jeg har godt nok aldrig selv tempereret chokolade, men jeg føler alligevel, jeg i den grad ved, hvad jeg taler om.

9. Okaaaaay Sara. Chokoladeguldbarer i bogstaveligste forstand. Den står altså ’skarpt’, som dommerne ville sige. via GIPHY

Måske har hun en chance alligevel.

10. Den hemmelige udfordring er chokoladetærte med chokoladefjer. En eller anden må gerne komme forbi mig med en chokoladekage. via GIPHY

Gerne en helt magen til den der. Nu.

11. Hvor er Timm Vladimir i øvrigt en skøn vært. Han rammer den perfekte balance mellem det sjove og det seriøse. via GIPHY

Og så kan manden jo faktisk selv lave mad. Han var virkelig god dengang i Masterchef. #TeamTimm.

12. Marianne ordner lige ”fjerbasserne”. Marianne, du er fantastisk! via GIPHY

Hold nu op, hun gør en i godt humør.

13. »Det er sygt nice« må være den sætning, Jon siger allermest. via GIPHY

Det er faktisk rimelig nice.

14. CHOK! Kristoffer har rent faktisk lavet noget, der er ok. via GIPHY

Har vi en underdog på vej frem her?

15. Og så til mesterværket. En chokolade-desserttallerken. Forudser allerede nu, at Emil laver noget vanvittigt. via GIPHY

Og selvfølgelig gør han det.

16. Marianne laver en Yvonnekage. Forrige gang lavede hun en Lisbeth Salander-kage. Hvad er der med Marianne og fiktive kvinder? via GIPHY

Gad vide, hvordan en 'Marianne-kage' ville se ud?

17. Selvfølgelig laver Emil en dessert, der ligner noget fra Geranium. via GIPHY

Den knægt er for vild.

18. … og så må han simpelthen være den eneste 17-årige nogensinde, der har købt en masse vodka – for at bruge den til kagepynt. via GIPHY

Glæder mig allerede til Emils 'Barcardi breezer kage'.

19. Dommerne elsker naturligvis Emils mesterværk, og det forstår man godt. Smukkere limedrøm af en tallerken skal man lede længe efter. via GIPHY

Pas på derude, Blomsterberg og Bagedyst-Tobias!

20. Og farvel til Kristoffer. Med sådan en størknet chokoladesø måtte det gå sådan. via GIPHY

Det skal løbes væk!

21. Hvor er det i øvrigt irriterende, DR ikke bare lægger alle afsnit af Bagedysten ud. Jeg vil have mere! via GIPHY

Nu.

Tak.