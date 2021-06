Ole Bornedal slog i 1994 sit navn i filmverdenen fast, da han skrev og instruerede filmen 'Nattevagten'.

Siden da har en mulig opfølger flere gange været nævnt, men nu skulle den være god nok. Det siger 62-årige Ole Bornedal selv til filmmediet Ekko.

»Om alt går vel, får 'Nattevagtens datter' premiere om et par år og bliver produceret på Nordisk Film,« siger instruktøren i det nye nummer af Ekko, hvor han også fortæller, at manuskriptet næsten er færdigt.

Originalen havde flere navne på rollelisten, der sidenhen har fået sig nogle karrierer.

Ulf Pilgaard ser den amerikanske version af filmen, hvor Nick Nolte spillede rollen som politikommissær. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Ulf Pilgaard ser den amerikanske version af filmen, hvor Nick Nolte spillede rollen som politikommissær. Foto: BENT MIDSTRUP

I rollen som politikommisær Wörner sås den allerede dengang velkendte Ulf Pilgaard.



Hovedrollen Martin blev spillet af en ung Nikolaj Coster-Waldau. Filmen blev hans store, nationale gennembrud. Sidenhen er han blevet et anerkendt, internationalt skuesspilsnavn efter blandt andet sin rolle i hitserien 'Game of Thrones'.

Sofie Gråbøl og Kim Bodnia var ligeledes en del af den danske gyserklassisker.

Ole Bornedal fik også muligheden for at lave filmen i en amerikansk udgave, der fik titlen 'Nightwatch'. Her udeblev succesen dog.

I den forbindelse arbejdede han sammen med Harvey Weinstein. En mand som alle, ifølge Ole Bornedal, var bange for. Den danske instruktør oplevede selv at have en knude i maven, når han var i selskab med den i dag fængelsdømte filmproducent.

Tilbage i 2017 talte Ole Bornedal også om en mulig opfølger til Nattevagten. Her lød det, at han var i kontakt med skuespillerne fra originalen, der alle udviste interesse for at medvirke i en opfølger.

For Ulf Pilgaard gjaldt det dog kun på én betingelse.

»Der skal være kød på historien, ellers bliver det uden mig, så gider jeg ikke. Men hvis historien holder, så er jeg frisk,« lød det dengang til B.T.