Hvis man skal tro på eksperterne og bookmakerne, så er der ikke meget, der tyder på dansk sejr til Oscars på søndag i Hollywood. Desværre.

Lad os starte med de lidt gode nyheder. Danmark har størst chance for at vinde en Oscar i kategorien 'bedste dokumentar'. Her er der flere eksperter, der har Jonas Poher Rasmussens film, 'Flugt' som vinder på den anerkendte side, GoldDerby, der samler flere filmeksperters bud.

Ifølge bookmakerne herhjemme har 'Flugt' også de bedste odds i 'Bedste dokumentar'-kategorien. Du får blot pengene 3,4 gange igen, hvis du oddser på den danske film hos Danske Spil.

Når det kommer til 'bedste internationale film', står det noget værre til. Der er ingen af eksperterne, der har 'Flugt' som vinder, og du får da også pengene 8,5 gange igen hos Oddset, hvis Jonas Poher Rasmussen skulle gå hen og vinde.

Martin Strange-Hansen og Kim Magnusson forleden i Los Angeles. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Martin Strange-Hansen og Kim Magnusson forleden i Los Angeles. Foto: CHRIS DELMAS

Endnu værre står det til i kategorien 'bedste animationsfilm'. Der er flere af GoldDerbys eksperter, der har 'Flugt' som favorit, men bookmakerne tror ikke på den. Skulle den vinde i kategorien, får du pengene 13 gange igen. I denne kategori er den danske film da også oppe imod selveste Disney og filmen Encanto.

Danmarks andet Oscar-håb, Martin Strange Hansen, der er nomineret for kortfilmen 'On My Mind', spås heller ikke store chancer for at vinde. Man får således pengene ni gange igen, hvis man spiller på Danmark i kategorien, 'bedste kortfilm'.

Det er nogle ekstremt stærke film, Danmark er oppe imod. Jonas Poher Rasmussens største konkurrent er den japanske film, 'Drive My Car', som anmelderne er vilde med. Du får blot pengene 1,4 gange igen, hvis Japan sejrer i kategorien 'bedste internationale film'. Det var som bekendt Thomas Vinterberg, der scorede en Oscar for 'Druk' sidste år i denne kategori.

Men danske Jonas Poher Rasmussen ved godt, at det ikke bliver nemt på søndag.

Jonas Poher Rasmussen er nomineret til tre Oscars for sin anmelderoste animations-dokumentarfilm, 'Flugt'. Foto: LAUREN JUSTICE Vis mere Jonas Poher Rasmussen er nomineret til tre Oscars for sin anmelderoste animations-dokumentarfilm, 'Flugt'. Foto: LAUREN JUSTICE

»Det ser svært ud, og vi er ikke favoritter. Selvfølgelig er vi skuffede, hvis vi ikke vinder en pris, men så går der en halv time, og så får vi drinks. Og så nyder vi oplevelsen af at være til stede,« sagde han forleden i et interview med B.T.

Og faktisk føler han, at nomineringen er en stor nok sejr i sig selv.

»Filmen har allerede åbnet dørene. Jeg tror ikke, at det er så meget anderledes, om vi vinder eller ej. Alene det, at vi har været nomineret til tre priser, har gjort, at der er kommet en kæmpe interesse. Det er en anden virkelighed, jeg vågner op til, når jeg lander i Danmark. Der er nogle helt andre muligheder,« sagde Jonas Poher Rasmussen.

Forleden skrev den anerkendte filmekspert, Scott Feinberg og filmkritikeren, David Rooney, en artikel i The Hollywood Reporter, hvor de slog fast, at 'Flugt' burde vinde for 'bedste dokumentar'.

Den danske filmfotograf, Dan Laustsen er også nomineret for 'bedste fotografering' i filmen 'Nightmare Alley'. Men hans odds ser heller ikke for gode ud.

Man får pengene tilbage 50 gange, hvis filmen vinder i denne kategori.

B.T. sender live hele natten på søndag, og er som det eneste danske medie til stede i det såkaldte 'interview room' til Oscar-festen.