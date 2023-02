Lyt til artiklen

»I er i den situation nu, at I kan sammensætte det team ud fra løverne her, som I har lyst til. Det er en ret vild situation, og vi har øget jeres værdiansættelse.«

Sådan lyder det fra gæsteløve Tommy Ahlers i torsdagens afsnit af 'Løvens Hule', da virksomheden Bubbles står foran de seks investeringsløver.

Efter deres pitch og løvernes bud får de nemlig muligheden for selv sammensætte deres helt eget investeringsteam – for alle ville lege med og værdiansættelsen for virksomheden steg fra tre til fire millioner kroner.

Virksomheden Bubbles er udviklet af de to unge mænd, Nicklas Stokholm og Christian Ørum, der i deres gymnasietid besluttede sig for at opfinde et produkt, der kan hjælpe børn i den danske grundskole, som har problemer med koncentration.

Christian Ørum (tv.) og Nicklas Stockholm (th.) gjorde stort indtryk på Tommy Ahlers, der endte med at afvige fra sin investeringsplaner i torsdagens afsnit af 'Løvens Hule'.

Ideen til virksomheden opstod, da Christian Ørums søster kom grædende hjem fra skole, fordi hun var diagnosticeret med adhd og autisme. Et forhøjet støjniveau betød hun ikke kunne lære noget – derfor blev hun taget ud af skolen og hjemmeundervist i to år.

Løverne Louise Herping Ellegaard og Tommy Ahlers bliver 'ønsketeamet' fra Bubbles.

Til B.T. fortæller Tommy Ahlers, at særligt den personlige historie bag virksomheden efterlod ham med et kæmpe indtryk.

Han mener nemlig, at iværksættere med en personlig historie i højere grad lykkes, fordi de er parate til at gå den ekstra mil.

Alligevel ville Tommy Ahlers faktisk ikke investere i virksomheden, da han havde planer om kun at investere i virksomheder med fokus på grønne omstilling.

»Mens jeg hørte på den på dem, sad jeg hele tiden og tænkte: 'Det er fedt, men jeg skal ikke investere',« fortæller han med et grin.

»Alligevel kunne jeg ikke få mig selv til at sige nej, for de er exceptionelt dygtige og har et fedt formål. De bruger teknologien til at gøre undervisningen let for op til seks personer i en klasse.«