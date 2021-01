Først bød Christan Arnstedt, så ville Jan Lehrmann også være med, og til sidst havde de et bud fra alle fem løver.

Mette Lyngholm og Casper Keld Jeppesen fra firmaet Eyda startede lidt af en budkrig i denne uges udgave af DR's populære iværksætterprogram 'Løvens hule' og endte med at gå derfra med både Jesper Buch og Mia Wagner som nye samarbejdspartnere.

Et samarbejde, de i dag cirka et halvt år efter ikke har fortrudt:

»Mia er en fantastisk rollemodel, der passer rigtig godt ind i Eyda, og Jesper har før vist, at han kan vækste en tekstilvirksomhed, så de har indtil videre bestemt levet op til vores forventninger,« lyder det fra Mette Lyngholm.

De gik ind i 'Løvens hule' i håb om at få 200.000 kroner for fem procent af deres virksomhed, der sælger træningstøj til kvinder. Efter forhandling med løverne endte de med at afgive i alt 20 procent for 600.000 kroner til Mia Wagner og Jesper Buch, og det er de fuldt ud tilfredse med.

»Investeringssummen var ikke altafgørende for os. Vi har styr på kapitalen. Vi var med for at få et løft i kompetencer i forhold til netværk, opbygning af en organisation og måske skalere til udlandet,« forklarer Casper Keld Jeppesen.

Som Mette Lyngholm fortæller i 'Løvens hule', har hun en fortid som danmarksmester i bikinifitness.

Casper Keld Jeppesen og Mette Lyngholm i 'Løvens hule'. Foto: DR Vis mere Casper Keld Jeppesen og Mette Lyngholm i 'Løvens hule'. Foto: DR

Hun begyndte at designe træningstøj, men lagde det på hylden, da hun blev mor og prioriterede sin tid anderledes.

Casper Keld Jeppesen, som Mette Lyngholm har gået i folkeskole med, boede samtidig i Kina, hvor han var havnet via et studieophold. Han var tæt på mulige samarbejdspartnere og ringede en dag hjem til Mette og spurgte, om de ikke skulle komme i gang med at lave træningstøj.

»Vi gik i luften med Eyda i oktober 2018. Min idé var at lave noget træningstøj, der var bedre end det, der var på markedet,« fortæller Mette Lyngholm.

Coronakrisen gav dem sidste år et lille bump på vejen, men derfra er det kun gået fremad for forretningen, der består af syv-otte fastansatte, fortæller de.

»Det er svært at aflede, om coronakrisen har haft en direkte effekt, for vi var i forvejen på en stor vækstkurve. Da coronakrisen ramte første gang i marts, omarrangerende vi bare vores indhold og produkter,« fortæller Casper Keld Jeppesen.

»Vi begyndte f.eks. at lave indhold, så folk kunne følge med derhjemme, og så er træningstøj jo også bare behageligt at sidde i, når man arbejder hjemme,« tilføjer Mette Lyngholm.

I 'Løvens hule' virker Casper Keld Jeppesen pludselig nervøs i situationen og beder om et glas vand. Det kom dog til at fremstå mere dramatisk, end det i virkeligheden var, forklarer han:

»Jeg fik bare brug for en mundfuld vand, og de har også byttet lidt rundt på rækkefølgen – men sådan er det. Sådan er det jo at være med i tv, og det er helt fint.«

I dag bor Mette Lyngholm i Ikast, mens Casper Keld Jeppesen bor i Aarhus. Meget kan klares online, og så har de ellers deres faste kontor i Ikast.

»Vi drømmer om, at Eyda selvfølgelig bliver så stort, at alle kvinder ved, at de kan finde træningstøj, der er perfekt til deres krop. I første omgang handler det om at få det ud til alle danske kvinder og dernæst ud over landets grænser.«