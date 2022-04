Kamilla Bech Bendtsen har det godt i Ringe på Fyn. Men sådan har det langtfra altid været, og det kunne man se i datingprogrammet 'Kærlighed hvor kragerne vender.'

»Har du haft en svær fortid?«

Sådan lød spørgsmålet fra Nicolai Groes, der var en af de mandlige deltagere i programmet, til Kamilla Bech Bendtsen.

Og det spørgsmål fik tårerne til at trille hos Kamilla Bech Bendtsen, der er en af de kærlighedshungrende piger i den nye sæson af 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Hun ville ikke forklare tårerne for rullende kamera, men nu er hun klar til at dele den svære fortid.

Midtfynske Kamilla Bech Bendtsen har det godt i dag. Men hendes barndom blev præget af en alkoholiseret far. Vis mere Midtfynske Kamilla Bech Bendtsen har det godt i dag. Men hendes barndom blev præget af en alkoholiseret far.

»Den var min far, jeg tænkte på,« forklarer Kamilla Bech Bendtsen.

Hun fortæller, at hun voksede op med en alkoholiseret far, som har skabt et barndomstraume hos hende.

»Jeg besøgte ham hver anden weekend,« siger Kamilla Bech Bendtsen og tilføjer:

»Han var meget utilregnelig. Han kunne ikke kende forskel på, hvad der var rigtig og forkert. Mig og mine søskende var meget bange for ham.«

Kamilla Bech Bendtsen forklarer, at de levede med hemmeligheden om deres far, da de var bange for, hvad han kunne finde på, hvis de sagde det til nogen.

»Men heldigvis blev det til sidst opdaget. Så skulle vi ikke være hos ham mere,« siger hun.

Kamilla Bech Bendtsen fortryder ikke, at hun reagerede på spørgsmålet, som hun gjorde under optagelserne.

»Jeg tror bare, at grunden til at det rørte mig er, fordi jeg nu er kommet igennem det. Jeg er bare glad for, at jeg er her, hvor jeg er. Min fortid har gjort mig til den, jeg er i dag.«

»Nu har jeg haft mulighed for at tænke lidt over det. I momentet med kameraerne gik det så hurtigt. Nu er der gået lidt tid,« siger Kamilla Bech Bendtsen.

Men på trods af en svær barndom i bagagen, var Kamilla Bech Bendtsen klar på at forlade Fyn og forsøge at finde kærligheden på Lolland Falster.

»Jeg synes, at det var en megafed oplevelse at være med. Jeg gik ind til det med et åbent sind. Man ved jo aldrig, om man skulle møde den store kærlighed.«

De seneste afsnit i programmet afslører, at hun er den pige, der dater Nicolai Groes længst.

»Det var helt fantastisk. Det var det, jeg kom derned for. Han var den, jeg tog derned for,« siger Kamilla Bech Bendtsen.

Hun kan dog ikke afsløre, hvordan forholdet til Nicolai Groes er i dag. Det skal man se i de sidste episoder på TV 2.