Efter gigantsuccesen 'Årgang 0' lå det i kortene med en opfølger, og nu er det en realitet: Der er fundet fem par, som skal følges igennem de næste 18 år i 'Årgang 2020', og optagelserne er startet.

Alle parrene er gravide og føder i 2020, og deres børn fødes til at være hovedpersonerne i det populære realityprogram i de første 18 år af deres liv. Selv om konceptet er det samme som originalen, er én ting meget anderledes, fordi der er gået 20 år siden starten på 'Årgang 0'.

»Det er jo ikke kun en ny generation af børn, der vokser op, men også første generation af online-forældre, som nu skal håndtere familieopgaven og i de kommende år finde hver deres måde at være forældre på. Forældrene er bevidste om den eksponering, der følger med, og de har med rette respekt for de sociale medier, som jo slet ikke fandtes, da de 'gamle' medvirkende gik ind i 'Årgang 0'«, siger producenten, Jan Bacher Dirchsen, til TV 2.

Mød de kommende 'Årgang 20'-forældre her, hvor de fortæller om, hvorfor de er med:

Maria og Nikolaj. (Foto: Mikkel Dahlgren Faurhlt/TV 2)

Maria & Nikolaj, 27 & 26 år, Mørke, Djursland. Første barn. Pige.

»Vi er vokset op med 'Årgang 0', og vi har altid haft en stor kærlighed til programmet. Vi synes derfor, det kunne være spændende at være med til at fortælle historien om Danmark i de kommende år igennem vores familie, vores valg og vores hverdag.«

Maria og Daniel. (Foto: Oliver Thorgaard/TV 2)

Maria & Daniel, 21 & 23 år, Lyngby, Sjælland. Første barn. Dreng.

»Da vi så, at TV 2 ledte efter deltagere til 'Årgang 2020', meldte vi os, fordi vi synes, det kunne være en sjov og spændende oplevelse. Vi synes, det er så fedt, at vi kommer til at have alle disse år på film, så vi altid kan gense dem. Vi synes også, det kunne være sjovt at vise, hvem vi er, og hvordan vores familie fungerer.«

Lisbeth og Christian. (Foto: Mikkel Dahlgren Faurholt/TV 2)

Lisbeth & Christian, 29 & 42 år, Espergærde, Sjælland. Tredje barn. Pige.

»'Årgang 2020' er en mulighed for at få foreviget de første 18 år af vores tredje barns liv og en mulighed for at se vores personlige udvikling, både for os selv, men også for vores to andre børn. Måske vil vi undervejs få nogle spørgsmål, som vi ikke selv havde tænkt over, men som kan åbne op for en endnu bedre dialog i vores familie.«

Lena og Mads. (Foto: Mikkel Dahlgren Faurholt/TV 2)

Lena & Mads, 26 & 25 år, Mjels, Als. Andet barn. Dreng.

» Vi vil gerne vise resten af Danmark, at selv om vi har valgt at bosætte os på landet, er det ikke ensbetydende med, at vi er nogle bonderøve. Vi vil gerne vise de skønne muligheder, man har, ved at bo på landet og vise, hvordan vi giver vores børn en barndom med fantastiske naturomgivelser og masser af plads at boltre sig på.«

Mette og Jonas. (Foto Mikkel Dahlgren Faurholt/TV 2)

Mette & Jonas, 32 & 33 år, Morud, Fyn. Første barn. Dreng.

»Det startede med at være en spontan idé blot for eventyrets skyld. Men nu ser vi en helt unik mulighed for at give vores barn et særligt indblik i vores udfordringer som forældre, i stedet for at det bliver genfortalt i en 30 år gammel efterrationalisering, hvor der bliver poleret de helt rigtige steder.«