Den romantiske stemning varede ikke ved, og nu sætter de flere ord på, hvorfor det ikke gik mellem dem.

Alt tydede på, at ‘Landmand søger kærlighed’-deltagelsen var en stor succes for Morten Larsen fra Portugal.

Efter et intenst datingforløb valgte han Carina Sørensen. De fik for alvor skruet op for romantikken, og en måned efter kameraerne slukkede, tog Morten til Næstved for at besøg hende.

Det gik slet ikke efter planen for Camilla, som ikke kunne finde de romantiske følelser frem, og parret besluttede allerede efter to dage sig for, at det ikke fungerede.

I programmet havde Carina svært ved at sætte ord på, hvad der gik galt, men det gør hun nu over for TV 2.

»Det føltes så forkert, som noget kunne. Det føltes bare ikke rigtigt,« fortæller Carina Sørensen til TV 2.

Hun fortæller, at han fungerede rigtig godt med hendes søn, men hun var alligevel ikke klar til det hele.

»Morten var egentlig bedre sammen med min søn end forventet, men det var lidt for intenst at lukke en mand ind i mit og min søns liv i døgndrift,« fortalte hun.

Morten: Det er fair nok, men …

Morten tog efter de to dage hos Carina hjem til sine bedsteforældre, og over for TV 2 udtrykker han sin ærgrelse over, at det ikke holdt.

»Hun sagde, at hun ikke var klar til at få en mand hjem og bo i huset med hende og hendes søn. Og det er jo fair nok. Det var bare ærgerligt, hun først fandt ud af det, da jeg kom til Danmark,« fortæller Morten til TV 2.

