DR3 havde for nylig premiere på anden sæson af serien ‘Mit hemmelige match’, der lader ti unge singler flytte i kollektiv uden mobiltelefoner og sociale medier.

I programmets indledning får vi naturligvis præsenteret denne præmis, og så kommer det. Ordet, som jeg efterhånden får decideret krampetrækninger af at høre igen og igen i DR-sammenhæng.

»Eksperiment«.

»Hvad deltagerne ikke ved, er, at de er med i et eksperiment, der opstiller de optimale rammer for, at de kan finde kærligheden,« lyder det i en voiceover, mens vi får præsenteret programmets ekspert, der undervejs skal udlægge de ti singlers gøren og laden.

Hvis du som seer skulle sidde og få den opfattelse, at du ‘bare’ var i gang med at se noget godt, gedigent underholdnings-tv, så tager du altså grueligt fejl.

For her er der altså ifølge DR tale om et eksperiment.

'Eksperiment' virker i det hele taget som det belejlige prædikat, DR påfører alle de formater, der i virkeligheden allerede har en anden betegnelse: Reality-tv.

Vel at mærke i et program, hvor vi ser de ti singler feste, kysse, have tømmermænd, kærlighedskvaler, være irriterede på hinanden og dele personlige hemmeligheder.

Byt ordet kollektiv ud med 'hotel i Mexico', og så er vi altså ikke langt fra 'Paradise Hotel'. Den eneste forskel er bare, at i 'Paradise Hotel' er der ikke en ekspert, der forklarer hver en lille banal menneskelig interaktion for os seere.

'Mit hemmelige match' er ikke det eneste format, der kan bryste sig af 'eksperiment'-titlen. Også populære DR-programmer som 'Koden til kærlighed', 'Alphaeksperimentet' og seermagneten 'Gift ved første blik' er velkendte 'eksperiment'-programmer.

Det skal naturligvis understreges, at der ikke er noget galt i at lave tv-eksperimenter. Men jeg føler mig simpelthen talt ned til som seer, når DR prøver at bilde mig ind, at man har produceret det her format for at oplyse danskerne om nogle spændende eksperimentelle processer. Man har naturligvis produceret det, fordi det er underholdende.

Ph.D og kærlighedsekspert Sarah Holst Kjær kommenterer undervejs deltagernes opførsel. Vis mere Ph.D og kærlighedsekspert Sarah Holst Kjær kommenterer undervejs deltagernes opførsel.

'Eksperiment' virker i det hele taget som det belejlige prædikat, DR påfører alle de formater, der i virkeligheden allerede har en anden betegnelse: Reality-tv.

Definitionen på reality-tv er simpel: Du følger almindelige mennesker i en konstrueret virkelighed for underholdningens skyld. Hvilket er præcis det, vi er vidne til i 'Mit hemmelige match', 'Gift ved første blik' med mere.

Jeg ved ikke, om der sidder en redaktør på DR, der er bange for at blive beskyldt for at lave licensbetalt reality-tv og derfor har fået 'eksperiment'-ideen? Da DR i sin tid lagde hjem til moderne tv-underholdnings ukronede konge, 'X Factor', var det jævnligt til debat, om nu DR også kunne poste penge i den slags. Alligevel kaldte vi da, så vidt jeg husker, aldrig 'X Factor' for et musikeksperiment?

Samme kritik kan man i princippet lægge ned over mange af disse 'kærlighedseksperimenter'. Kunne de ikke sagtens produceres for andre midler end licenskroner?

Jo, det kunne de da, men det samme kan du sige om DRs prisvindende dramaserier og et hav af andre underholdende formater. Men det er da netop også public service at samle danskere i alle aldersgrupper og give dem tilbud, der lærer os noget om os selv og andre mennesker.

Jeg sluger selv alle disse 'eksperiment'-programmer råt. Og 'Mit hemmelige match' har jeg netop afsluttet på under en uge.

Så kære DR, giv mig gerne endnu mere 'Gift ved første blik', 'Mit hemmelige match', og hvad I ellers kan finde på. Men kald en spade for en spade og stå ved det, I laver.