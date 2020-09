De kæmpede i 2,5 år med at blive gravid, og selvom deres førstefødte ikke er et år endnu, så står de allerede med en positiv graviditetstest i hånden.

Sif og Mathias vandt ikke drømmehuset, da de medvirkede i ‘Nybyggerne’ i 2019, men selvom programmet er slut, blomstrer de kreative idéer, som Sif også hver måned er i Go’ Morgen Danmark for at dele ud af som indretningsarkitekt.

I september måned 2019 fik parret deres første barn, en lille dreng, som lige straks bliver er år på årsdagen for første dag i ‘Nybyggerne’, og nu gør parret det hele forfra.

– Vi napper lige en mere, skriver Sif på sin Instagram-profil til en video, hvor deres lille dreng øver sig på at gå mellem sine forældre, og hvor Mathias prøver at lyne den gravide mave ind i den ikoniske røde arbejdsdragt, som Sif også brugte i sin medvirken i ‘Nybyggerne’.

Har kæmpet med ufrivillig graviditetstab

Parret har prøvet at få børn i 2,5 år, og oplevede fire aborter, før femte gang var lykkens gang.

– Aborter sker for mig, dig, din nabo, din læge, din frisør, din kollega, din ven, din kusine. Op mod 30% af alle graviditeter ender nemlig med en spontan abort, og næsten hvert andet par oplever en graviditet, der går til, men hvorfor føles det så SÅ forkert og SÅ ensomt?, skriver Sif på Instagram og fortsætter:

– Mathias er jo læge og kan alle statistikkerne, han forsøgte gang på gang at trøste mig med, at det desværre også er helt normalt at abortere, og at det langt fra skyldes, at der er noget galt. Alligevel var det først, da jeg selv åbnede op, og jeg mødte andre med lignende historier, at jeg fandt ro. For det viser sig, at de fleste, som oplever en, to eller mange aborter, før eller siden får et, to eller flere børn. Det gav mig håb, og det er lige præcis håb, der er brug for, når drømmene brister, skriver Sif, der åbner op om emnet ‘ufrivillig graviditetstab’ i en podcast på P3 Tidlig graviditet – bekymringen for at miste.

Parret har ikke offentliggjort, om de venter en dreng eller en pige.

