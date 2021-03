Den danske spillefilm 'Druk' måtte natten til mandag se sig forbigået til Golden Globes.

Filmen, der er instrueret af Thomas Vinterberg, var nomineret i kategorien 'Bedste Udenlandske Film'.

'Druk' var ellers spået fine chancer for at hive prisen hjem, men måtte se sig slået på målstregen af den amerikanskproducerede film 'Minari', der handler om en koreansk familie, som slår sig ned i USA.

Det er tredje gang, at instruktør Thomas Vinterberg er nomineret til en Golden Globe, og tredje gang, han må gå tomhændet hjem.

Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen. Foto: Ida Marie Odgaard

Han har tidligere været nomineret med filmene 'Jagten' og 'Festen'.

Filmen 'Druk' handler om fire gymnasielærere, der forsøger at udleve en norsk psykiaters teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt, og at man vil præstere bedre i livet, hvis man konstant opretholder en halv promille i blodet.

De fire gymnasielærere og venner bliver spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe.

Selvom holdet bag 'Druk' ikke kan glæde sig over en Golden Globe, så er der stadig håb forude.

Filmen er nemlig også udvalgt til en såkaldt shortliste til verdens mest glamourøse filmfest, Oscar-uddelingen, som finder sted 25. april.

Shortlisten lyder i øjeblikket på 15 internationale film og skal mellem 5. og 10. marts skæres ned til de i alt fem, som bliver endeligt nomineret i kategorien.