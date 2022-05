Blot en uge inden Eurovision har en lang række deltagere – inklusive danske Reddi – måttet ændre betragteligt i det sceneshow, som de i flere tilfælde har brugt måneder på at forberede.

Det sker, fordi den italienske værtsby Torino har måttet give fortabt på en genstridig scenekonstruktion, der har forvoldt problemer hele sidste uge.

Scenen er simpelthen gået i stykker.

Der var ellers lagt op til den helt store visuelle oplevelse, da arrangørerne kunne præsentere scenedesignet, som skulle være inspireret af solen, dens energi og bevægelse.

Scenen består af syv halvcirkler, som burde kunne dreje rundt uafhængigt af hinanden. Men det kommer ikke til at ske under showet. Foto: ATELIERMONTINARO Vis mere Scenen består af syv halvcirkler, som burde kunne dreje rundt uafhængigt af hinanden. Men det kommer ikke til at ske under showet. Foto: ATELIERMONTINARO

Det kommer til udtryk i en stor halvcirkel med lamper på den ene side og LED-skærme på den anden side, hvor de deltagende lande kan vise video og grafik under sangen.

For at skifte mellem disse to elementer er halvcirklen bygget op af syv separate buer, som kan bevæge sig uafhængigt af hinanden og således både fungere som lys, skærm og en slags portal, deltagerne kan gå igennem.

Det var i hvert fald planen.

Men under sidste uges prøver stod det klart, at buerne ikke drejede så hurtigt, som man havde regnet med. Og derfor har European Broadcasting Union nu besluttet at sløjfe dem i 11. time.

»Under de tekniske prøver i Torino har produktionsholdet oplevet udfordringer med, hvor lang tid det tager af omstille 'solen' til forskellige positioner i tiden mellem de forskellige optrædener,« lyder det i en udtalelse til DR.

»Sammen med værtsstationen RAI (italiensk tv, red.) blev det derfor besluttet at solen vil forblive i den samme position under alle 40 sange, for at sikre en fair konkurrence for alle deltagende lande.«

Af ukendte årsager har man valgt, at det er siden med lamperne, der kommer til at vende ud mod publikum. Og derfor må en lang række lande nu droppe den grafik, som de havde planlagt skulle køre i baggrunden.

En af dem er danske Reddi, der nu kommer til at spille foran en kulsort regnbue – og ikke foran den neonfarvede grafik, som de ellers havde taget med hjemmefra.

Reddi på scenen i Torino. bandte ville have vist grafik på halvcirklen, men må nu nøjes med lamper på en sort baggrund. Foto: EBU - NATHAN REINDS Vis mere Reddi på scenen i Torino. bandte ville have vist grafik på halvcirklen, men må nu nøjes med lamper på en sort baggrund. Foto: EBU - NATHAN REINDS

Heldigvis for Danmarks chancer i Eurovision havde bandet ikke – som mange af deres konkurrenter – bygget sit show op på, at der skulle vises en særlig video på bagskærmen.

»Vi fik at vide, at scenen ikke virkede, tre dage før vores første prøve. Vi havde heldigvis på forhånd valgt ikke at benytte os af selve drejescenen, fordi vi ikke syntes, det fungerede optimalt, så det har været nogenlunde simpelt for os at tilpasse vores optræden,« fortæller Birgitte Næss-Schmidt, der har instrueret den danske optræden, til DR.

I stedet vil man kunne skimte den neonfarvede grafik bag den defekte scenekonstruktion.