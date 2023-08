Det er efterhånden en sjældenhed, at danske tv-programmer klarer sig ud over det sædvanlige.

Alligevel har et program formået at være en højdespringer og skille sig gevaldigt ud hen over sommeren.

Et program hvor intrigerne i et lille lokalsamfund har formået at opsluge seertal på omkring en million ved hvert afsnit.

Der er naturligvis tale om 'Balladen i kolonihaven' på TV 2.

Og selvom TV 2 normalt ikke er meget for at dele deres seertal, har stoltheden over succesen alligevel fået tv-kanalen til at dele danskernes begejstring med B.T.

Seriens første afsnit har haft hele 978.000 seere. Afsnit to nåede op på 907.000 seere og afsnit 3 fik 889.000 seere.

Programmet får seerne til skærmen. Foto: TV 2 Vis mere Programmet får seerne til skærmen. Foto: TV 2

Det sidste afsnit kan der endnu ikke trækkes data for, men uanset hvad er dokumentarseriens redaktør på TV 2, Lasse Bjerre, overordentlig tilfreds.

»Vi er meget glade for den modtagelse, som ’Balladen om kolonihaven’ har fået – både af seerne og i pressen.«

Han fortæller dog, at det vigtigste ikke er, hvor meget opmærksomhed serien får, men at historierne forhåbentlig har gjort seerne klogere på den generationskløft, der er i Danmark.

»Men uanset hvor mange seere programmerne havde fået, er det først og fremmest vigtigt for os at kunne bringe fortællinger, som kan gøre os klogere på den tid og den virkelighed, vi lever i. Og her er det ikke alene lykkes at skildre mødet mellem generationerne i en kolonihave, men også at give historien et større samfundsmæssigt perspektiv,« fortæller han.

Selvom programmet har været en stor succes, er det dog ikke sikkert, at der kommer en sæson to.

Til B.T. har formanden for foreningen, Finn Lund Nyby, fortalt, at der ifølge ham ikke er planer om det.

»Det er der ikke umiddelbart,« sagde han.

'Fjolle-Keld' har fortalt til Se og Hør, at han er klar til endnu en sæson, men hans kone Susanne er ikke så sikker.

»Jeg behøver ikke være mere populær. Jeg synes, der er lige vel meget opmærksomhed – jeg er ikke vant til at blive genkendt alle steder, forklarer Susanne, som blandt andet bliver stoppet i Rema 1000 af seere, som spørger, om det ikke er 'mig fra fjernsynet',« fortalte hun.

TV 2 har heller ikke villet bekræfte, at man går efter at lave endnu en sæson. Ifølge pressetjenesten er der endnu ikke taget en beslutning.

Det er dog helt sikkert noget, som seerne ville være interesseret i.

Også B.T.'s anmelder var ekstremt henrykt over serien og kaldte den 'genial'.