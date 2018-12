Verdens måske bedste tv-serie nogensinde er på talebrættet til en ny omgang.

Matador...Undskyld, den ikoniske 90'er-ungdomsserie Beverly Hills, hvor der ikke skulle mere end et par dråber alkohol til at gøre folk alkoholikere, og hvor folk var i livsfare hvert andet øjeblik, er på tale til et såkaldt reboot.

Forleden blev skuespillerne Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green og Gabrielle Carteris spottet sammen på en kaffebar i Hollywood - og ifølge Hollywood-medierne Deadline.com og Tmz.com (Se billederne her) var de ikke kun samlet for at mindes gamle dage.

Tori Spelling teasede allerede i foråret for en genforening med et instagram-opslag, hvor hun med ordene 'tilbage på arbejde med partner in crime, Jennie Garth, 90210 vibes' satte gang i rygterne, og nu skulle den altså være god nok.

Vis dette opslag på Instagram #back2work great creative day yesterday with my #partnerincrime @jenniegarth #90210vibes #donnaandkellyforver #besties Et opslag delt af Tori Spelling (@torispelling) den 10. Mar, 2018 kl. 9.05 PST

Til kaffemødet skulle skuespillerne angiveligt have talt med folk fra Netflix, Amazon og Hulu om mulighederne for at lave helt nye afsnit. Producenterne Mike Chessler og Chris Alberghini, der stod bag Tori Spellings serie So Notorious og den ti år gamle '902010'-reboot-serie, skal også være i spil til fortsættelsen af de nye Beverly-eventyr.

Intet står helt fast endnu, og spørgsmålet er også fortsat, om Luke Perry og Shannon Doherty, der spillede Dylan og Brenda, er klar på en fortsættelse.

Herunder kan du se hvordan Beverly Hills 90210-stjernerne ser ud i dag:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennie (@jenniegarth) den 6. Sep, 2018 kl. 7.38 PDT

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af jason_priestley (@jason_priestley) den 7. Okt, 2018 kl. 2.55 PDT

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ian Ziering (@ianziering) den 20. Okt, 2018 kl. 5.29 PDT

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Brian Austin Green (@arent_you_that_guy) den 1. Sep, 2018 kl. 8.07 PDT

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gabrielle Carteris (@gabriellecarteris) den 24. Jul, 2018 kl. 12.36 PDT