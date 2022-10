Lyt til artiklen

Hverken Katerina eller Thalia Pitzner holder tilbage, når det kommer til Elvira Pitzner kæreste, Milad.

Det står klart i de to nyeste afsnit af 'Diamantfamilien' på TV 2 Play.

I tv-serien, der følger mor Katerina og hendes tre døtre, er fronterne trukket hårdt op med Elviras kæreste på den ene side og Thalia, Ophelia og Katerina på den anden.

Til en middag, inden Elvira skal rejse tilbage til Dubai, går bølgerne især højt mellem kvinderne.

Her har Katerina besluttet sig for at sige til Elvira, at hun altid vil elske hende, men at situationen med datterens kæreste er svær, fordi hun ikke bryder sig om ham.

»Jeg er meget i tvivl om, at den kæreste, hun har nu, er det bedste for hende. Det tror jeg ikke, det er. Vi kan ikke mere. Vores tålmodighed med den relation er brugt op. Det er den bare, og det står vi ved,« siger hun til kameraet inden samtalen.

Elvira fortæller til kameraet i programmet, at hun bare glæder sig til at komme væk fra Danmark og hjem til et sted, hvor der ikke er nogen, der prøver at bestemme over hende.

Samtalen mellem de tre Pitzner-kvinder ender da også med at foregå i al andet end ro og orden, efter at Elvira fortæller, at hun skal bo i et hus uden møbler, og at Milad endnu ikke har sørget for en seng.

Det får Katerina til at tænde af, og der bliver ikke lagt fingre imellem.

»Nu er det officielt, at jeg ikke kan lide ham, og han ikke kan lide mig.«

Det mener den mellemste diamantdatter dog ikke er retfærdigt. Ifølge hende har kæresten altid godt kunnet lide moderen og resten af familien og respekterer dem.

»Det synes jeg bare er unfair over for mig, og jeg føler mig ikke respekteret overhovedet, fordi selvfølgelig sårer det også min kæreste. Han anede ikke, at I ikke kunne lide ham,« lyder det fra Elvira.

Men den tror Katerina ikke på.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der er ikke nogen i familien, der bryder sig om din kæreste. Sådan er det. Vi har prøvet. Og vi har slugt en masse kameler, men nu er det ude i det åbne, og jeg står fandeme ved det,« siger hun til datteren.

Katerina Pitzner finder under diskussionen også et billede frem på sin telefon af Milads Instagram, hvor han ryger en cigar og rækker langfingeren mod kameraet.

Det mener moderen er en direkte besked til hende om, at han ikke respekterer hende.

Til det svarer Elvira, at kæresten jo først havde lagt det billede op efter, at han havde fundet ud af, at Katerina Pitzner ikke kunne lide ham.

Skænderiet mellem mor og datter ender dog igen, og Katerina fortæller sin datter, at hun altid vil elske hende, og på magisk vis lykkes det kvinderne at spise en middag stille og roligt sammen, hvor alle er enige om at være uenige.

De to første afsnit af 'Diamantfamilien' kan ses på TV 2 Play.