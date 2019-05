Der er kun meget milde spoilers i denne artikel!

Lige nu sættes der punktum for verdens mest populære serie gennem de sidste otte år, når helte og skurke i Westeros skal have fundet en arvtager til jerntronen og forsøge at komme den udøde hær af 'white walkers' endegyldigt til livs.

I seks lange afsnit skal det hele rundes af i 8. sæson, og vi er nu halvt igennem, efter afsnit tre natten til mandag tog os med i et episk slag om Stark-borgen Winterfell, hvor der virkelig blev afgjort nogle skæbner.

Selve kampscenen er den længste i både tv- og filmhistorien, og kører cirka 67 minutter - den hidtidige rekord var slaget mellem det gode og det onde i Oscarvinderen 'The Lord of the Rings: Return of the King', hvor der blev kæmpet i 40 minutter i streg.

Rekorden kom ikke smertefrit i kassen, for flere skuespillere har efterfølgende været ude og fortælle, at det var et sandt mareridt at optage. I hele 55 døgn skulle der filmes hver nat, og de medvirkende led under frostgrader og nedbør.

De er blevet belønnet med rekordmange seere, men desværre der det ud til, at folk ikke kan lide, hvad de ser. Det skriver Daily Mail.

Seriens egen seerrekord er blevet slået, idet 17,8 millioner har tændt for fjernsynet eller streamet afsnittet på computer eller tablet.

Men anmeldelserne er de næstdårligste i seriens historie, og det er ikke særligt pæne ord, man finder, når man dykker ned i anmeldernes vurderinger.

»Dette var en skræmmende opgave, og 'Game of Thrones' har fuldført opgaven - men på en eller anden måde føles denne ufatteligt store episode ikke helt så tilfredsstillende, som den burde,« lyder en anmeldelse ifølge Daily Mail. I en anden skrives der ifølge avisen:

»'The Long Night' (afsnittets navn, red.) efterlod mig med blandede følelser af skuffelse og forvirring.«

På hjemmesiden Rotten Tomatoes har man opgjort 93 forskellige anmeldelser til at have et karaktergennemsnit på 75/100, og det er det laveste siden sæson fem og det andet laveste i seriens historie.

Udover irritation over plottet har mange klaget over, at afsnittet er for mørkt. Selv om det skal foregå om natten, havde det måske været smart at sørge for, at seerne kan følge med i, hvad der foregår.