Én enkelt ting går igen i anmeldelserne af den stor og dyrt anlagte Disney-film ‘Mulan,’ der netop er udkommet fredag.

Uanset hvor godt eller dårligt, anmelderne bedømmer live-action filmen, der er en genindspilning af tegnefilmen fra 1998, så er der konsensus om, at det ikke har gjort filmen noget godt, at den ikke er kommet i biograferne.

‘Hvorfor i alverden har Disney ikke sørget for at få filmen på det store lærred,?’ spørger The Telegraphs anmelder.

‘Der er ikke én eneste scene, måske én eneste sekvens, der ikke fortjener at blive set i en betragtelig større skala end det, der findes i en stue,’ lyder det videre.

Filmen, der har kostet i omegnen af 200 millioner dollar, altså omkring 1,2 milliarder kroner, skulle have været udkommet i marts.

Men som følge af, at biografbesøg blev umuliggjort på grund af corona-epidemien, har premieren været udskudt.

Fredag er filmen kommet ud til sit publikum på streamingtjenesten Disney+. Danskerne kan se den fra 15. September, når Disney+ også bliver tilgængeligt her.

Selvom 2020-versionen af Mulan får ros for kvalitet på billedsiden, så mener en række anmeldere, at det til gengæld halter med kvaliteten på andre parametre.

Særligt kritisk er The Times anmelder.

Under en overskrift, ‘Sådan ødelægger du en 200 millioner dollar-film,’ kritiserer anmelderen i skarpe vendinger filmen, der altså følger op på den over 20 år gamle kassesucces, der dengang solgte billetter for knap to milliarder kroner verden over.

I den hæderkronede britiske avis beskrives Mulan som en ‘katastrofal genstart.’

'Mulan er klodset, ulogisk og bedøvet af politisk korrekthed,' lyder dommen.

Præcis som sin forgænger fortæller Mulan historien om en ung kinesisk pige, hvis svagelige far skal slutte sig til hæren for at kæmpe mod de barbariske og invaderende hunner.

Bekymret for at den aldrende far aldrig ville overleve krigen, forklæder Mulan sig som mand og slutter sig til hæren i hans sted.

I tabloidavisen The Sun giver anmelderen udtryk for, at live-action udgaven af fortællingen savner de finesser, som tegnefilmen besidder.

'Mens der er nogle spektakulære kampscener med et stort tabstal - dog fuldstændig uden blod - mangler filmen i denne version humor. Dermed er fillmen både uden sange og smil.'

