Mads Mikkelsens aktuelle biografhit 'Druk' hitter ikke kun i Danmark.

Filmen om fire gymnasielæreres alkoholeksperiment hitter også i udlandet og er pt. blevet solgt til 64 territorier over hele verden, lyder det jublende fra filmselskabet Zentropa i en pressemeddelelse.

I Frankrig var det ifølge Zentropa den fjerde mest sete film i åbningsweekenden med cirka 115.000 solgte billetter, og instruktør Thomas Vinterberg der netop har været på promo-turné i Sydeuropa udtaler:

»Jeg er netop hjemvendt fra stående klapsalver i Rom og Paris, og det har igen været meget overvældende og rørende. Det overrasker mig, at en film om danskernes helt særlige drukvaner nu viser sig at bringe lykke i udlandet. Men måske de har mærket, at der er andet og mere på spil.«

Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Pressefoto

'Druk' har derudover indtil videre vundet følgende internationale filmpriser: Prix des Cinémas Art et Essai (Art House Cinema-prisen) i Frankrig, 'Bedste Mandlige Skuespiller' til de fire hovedrolleindehavere på San Sebastián International Film, og senest hovedprisen på London Film Festival. Filmen har ligeledes været udtaget til det officielle program til filmfestivalerne i både Cannes og Toronto.

I Danmark er 'Druk' altså også blevet et kæmpe biografhit.

Indtil videre har den ifølge Zentropa solgt 684.991 billetter (Den seneste officiielle optælling på DFI.dk lyder på 681.418) herhjemme og er dermed årets mest sete film foran den tredje 'Klovn'-film og 'De forbandede år' fra tidligere i år.