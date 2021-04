'Druk' har vundet en Oscar.

Den flotte hædring fandt sted natten til mandag dansk tid, hvor Thomas Vinterbergs navn blev udråbt i kategorien bedste internationale film.

»Det er vildere, end jeg havde forestillet mig, selvom jeg har forestillet mig det, siden jeg var fem,« lød det fra den danske stjerneinstruktør i sin takketale.

»Jeg har forberedt taler på togstationer, i skolen og på toilettet, og nu er jeg her, det er fantastisk,« fortsatte han.

I sin tale satte Thomas Vinterberg også ord på tabet af sin datter Ida, som gik bort efter en bilulykke i Belgien under optagelserne til filmen tilbage i 2019.

»Jeg vil sende special tak til Mads Mikkelsen. Du gav os dit bedste, ikke bare for filmen men for min datter, og jeg vil aldrig glemme det,« sagde en tydeligt rørt Thomas Vinterberg, der måtte tørre en tåre væk under sin tale.

»Vi ville lave en film, der hylder livet, og fire dage inde i filmen skete det umulige. En ulykke på en motorvej tog min datter fra mig, og jeg savner hende og elsker hende,« fortsatte han sin rørende hyldest.

»Hun var i Afrika og sendte mig et brev, da hun havde læst manuskriptet og elskede det. Hun skulle have været med i filmen, og hvis nogen tror på, hun er her med os, så kan I se hende heppe og klappe af os. Vi lavede filmen for hende som et monument, så Ida … Du er en del af det her mirakel – måske har du trukket i nogle tråde – den her er til dig.«

'Druk' var oppe imod 'Quo Vadis, Aida?' fra Bosnien-Herzegovina, 'The Man Who Sold His Skin' fra Tunesien, 'Collective' fra Rumænien og 'Better Days' fra Hongkong.

Det er første gang, den danske superinstruktør vinder en Oscar, men det anden gang, han nomineres i kategorien bedste udenlandske film.

Første gang var for 'Jagten' i 2014.