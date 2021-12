'Sex and the City' er tilbage med spin off-serien 'And Just Like That …'. Og hvis du ikke vil vide, hvad der sker i første afsnit, så er det nu, du skal lukke øjnene.

Det blev nemlig en yderst dramatisk start, da seerne måtte tage afsked med en af seriens mest velkendte ansigter.

Nemlig Chris Noths karakter, Mr. Big, der dør i første afsnit.

Mr. Big - som efter mange sæsoners tovtrækkeri i den originale serie - endelig bliver gift med Sarah Jessica Parkers hovedkarakter Carrie Bradshaw i spin off-serien.

Det var da også i hendes arme, han tog billetten, da han fik et hjerteanfald efter at have motioneret på sin træningscykel.

Og det er i den grad noget, der har rystet de trofaste fans.

Man skal således ikke befinde sig længe på Twitter for at finde et væld af reaktioner:

Jeg er ikke okay efter de to første episoder. Jeg kommer til at være deprimeret hele weekenden.

Mr. Big var mere end en karakter, han var håbet for os alle om, at vi en dag kan finde vores egen, store kærlighed.

Jeg var ikke klar. Han vil altid være Mr. Big. Abso-fucking-lutely.

Jeg føler mig forrådt.

I aftes så jeg mine piger igen, på Manhattan, klædt på til rollen, og jeg var ikke klar til det twist. Jeg græder.

Så 'And Just Like That …' i dag, og jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle gøre af mig selv lige siden.

Og det er ikke kun seerne, der var overraskede over dødsfaldet.

Peloton, som er firmanavnet på den motionscykel Mr. Big kørte på, har ligeledes følt sig nødsaget til at adressere deres uheldige medvirken i serien.

Til Los Angeles Times siger lægen Suzanne Steinbaum, som arbejder for Peloton, at cyklen bestemt ikke er skyld i Mr. Bigs dødsfald.

»Mr. Big levede, hvad mange vil kalde en ekstravagant livsstil med cocktails, cigarer og store bøffer og var i risikogruppen for hjerteanfald, som han også fik i sæson 6.«

»Disse livsstilsvalg og måske hans familiehistorik, som ofte er en signifikant faktor, var sandsynligvis årsagen til hans død. At cykle på hans Pelotoncykel har nok hjulpet til at udskyde hans hjerteanfald,« siger Steinbaum.