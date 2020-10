Fredag nat tog livet en drejning hos vinderen af ‘Paradise Hotel’.

Den 9. oktober blev datoen, hvor en lille guldklump kom til verden hos 24-årige Tine Lykke og 39-årige Oliver Winther.

De to blev forlovet i foråret sidste år.

»Den 09.10.20 klokken 01.16 kom dette lille vidunder på 3610g og 51 cm til verden. Kærligheden når helt nye højder,« skriver Tine på Instagram.

Siden Tine og Oliver for første gang delte nyheden om, at Tine var gravid, har man på Instagram kunne følge med i, hvor meget de har set frem til at blive forældre.

Det har lige fra begyndelsen af forholdet været et kæmpestort ønske, og nu er drømmen om at stifte familie altså blevet til virkelighed.

Tine Lykke deltog i ‘Paradise Hotel’ i 2018, hvor hun vandt sammen med Lenny Pihl. Her løb Lenny dog med alle pengene, mens Tine kunne tage hjem med o kroner.

Men i nat har hun altså fået et af livets helt store gevinster i armene, og sammen med Oliver kan hun tage hjem til lejligheden i Odense, hvor de kan tage fat på det helt nye liv som en familie på tre.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk