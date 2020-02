Lørdag aften dannede Vejle Musikteater rammen om Danmarks Indsamling 2020, hvor der skulle samles ind til børn på flugt.

Og der blev samlet ind. Det skyldtes blandt andet Jysk, der donerede en million kroner til det gode formål.

At Jysk donerer et højt beløb er bestemt ikke nogen overraskelse. Det har virksomheden nemlig for vane at gøre.

Således har Jysk doneret til hver eneste Danmarks Indsamling, siden det første indsamlingsshow blev sendt i februar 2007.

Stifteren af Jysk, Lars Larsen. Foto: Henning Bagger

Under showet blev der fortalt, at Jysk har doneret over 13 millioner kroner gennem årene til Danmarks Indsamling.

Stifteren af Jysk, Lars Larsen, har tidligere sagt, at Jysk gerne støtter de gode formål:

»Vi har været med fra starten, og når pengene bruges så fornuftigt, så er vi også med i fremtiden,« var ordene helt præcist.

Ordene stammer fra et interview for år tilbage, som blev vist under showet lørdag aften.

Flere kendte danskere sad ved klar ved telefonerne ved Danmarks Indsamling 2020. Foto: Michael Drost-Hansen

Virksomheden Novo Nordisk gav ligeledes en generøs donation under indsamlingsshowet. Beløbet var på 2,5 millioner kroner.

Under hele showet sad kendte danskere klar ved telefonerne for at tage imod beløb i alle størrelser.

Remee, Sofie Gråbøl, Jacob Risgaard, Mia Wagner, Jan Lehrmann, Andreas Bo, Birthe Kjær og Helle Thorning-Schmidt var nogle af dem, der havde sat aftenen af.

Mark Stokholm, Tine Gøtzsche og Lise Rønne var værter for Danmarks Indsamling 2020.