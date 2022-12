Lyt til artiklen

Lørdag 17. december bragte Jylland-Posten et læserbrev om DR-julekalenderen 'Jul på Vesterbro'.

Her kaldte afsenderen, den studerende Fatima Mohamed fra København NV, serien for gammeldags, racistisk og fordomsfuld.

Men nu viser det sig, at afsenderen slet ikke er Fatima Mohamed.

Det er såmænd mediet 24syv.

»Det viser sig imidlertid, at der er tale om et falsum fabrikeret af den statsfinansierede radiostation 24syv. Radiostationens hensigt med at indsende det falske læserbrev var at undersøge, om dagblade faktatjekker deres læserbrevsskribenter,« skriver Jyllands-Posten i en tilføjet del af læserbrevet.

Her skriver de videre, hvordan avisens system for læserbreve er sat op.

Afsenderen skal både identificere sig med navn, adresse, mail og telefonnummer, og hvis indholdet i læserbrevet er troværdigt, som Jyllands-Posten fandt, at det var i dette tilfælde, faktatjekker de ikke yderligere.

24syvs metoder er da heller ikke noget, der imponerer Jyllands-Posten.

»Vi stoler i udgangspunktet på, at folk er dem, de giver sig ud for at være. Det kan public service-stationen 24syv ikke lave om på med en arbejdsmetode, som Jyllands-Posten på ingen måde kan billige eller selv ville benytte sig af.«