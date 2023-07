Der var kun én, der kunne have fået Julie Krieglers sidste rose i dette års 'Bachelorette'.

Det vidste den unge kvinde ret tidligt i forløbet.

Derfor var det også en kæmpe forløsning, da Julie som den sidste gav sin rose, og så hvordan lysene slukkede, og produktionen begyndte at pakke sammen.

»Det var et helt syret øjeblik. Vi var de sidste, der blev filmet, og mens vi sidder og er glade, så pakker produktionen ned omkring os. Alt var slut, og vi kunne endelig bare være os selv,« fortæller hun.

Aftenen efter ceremonien blev brugt på at tale og hygge i det hus, Julie havde boet i under produktionen.

Om aftenen spiste de sushi og drak champagne med Mette og Boris, og dagen efter havde Julie og Mads en helt dag på stranden sammen.

Da parret kommer hjem til Danmark, ændrer situationen sig dog hurtigt.

»Jeg tror, jeg sover 18 timer, efter vi er kommet hjem. Mads kommer til København om fredagen. Vi var sammen der, og vi ses også weekenden efter.«

Men programmet havde taget hårdt på Julie Kriegler, der havde brug for at slappe af, da hun kom hjem.

»Jeg havde brug for noget tid for mig selv. Jeg sagde til Mads, at jeg havde brug for at mærke efter.«

Parret så kun hinanden to gange, efter de kom hjem. Foto: Lotta Lemche Vis mere Parret så kun hinanden to gange, efter de kom hjem. Foto: Lotta Lemche

Parret så ikke hinanden igen.

»Det var den klassiske. Den ene trækker sig, og den anden vil gerne tættere på. Men vi så kun hinanden de to gange.«

Egentlig er det i dag svært for Julie Kriegler at tale om, fordi det for hende er så længe siden, hun gik gennem sine følelser for Mads, og det er et afsluttet kapitel.

»Det var bare ikke det rigtige. Og det er super ærgerligt. Fordi han er alt det, jeg egentlig har søgt. Han havde det hele på papiret. Men mavefornemmelsen var der bare ikke.«

På egen hånd igen

I dag er Julie Kriegler single.

»Jeg er bare mig selv. Det er jo lidt svært at date, mens programmet kører.«

Hun tænker også tilbage på deltagelsen med blandede følelser.

»Det har været en vild og mega fed oplevelse, men jeg ville ikke gøre det igen. Det var virkelig hårdt. Dagene i programmet var dobbelt så lange, som jeg havde fået fortalt inden. En date skulle have varet otte timer, men i virkeligheden varede den 16.«

Julie Kriegler forklarer, at de lange optagedage var svære for hende, fordi hun ikke fik tid til at mærke efter og være sig selv.

»Mændene havde jo ikke andet end tid til at tale, tænke, mærke og føle, og det havde vi slet ikke. Det kunne jeg mærke, jeg ikke havde det så godt med.«

I dag er der ingen dårlig stemning mellem hende og Mads.

»Vi har en fin form for respekt for hinanden. Ingen vil smide den anden under bussen. Og Mads var den rigtige for mig i programmet. Jeg vil faktisk sige, at jeg er ret stolt over, at jeg fandt Mads i den pulje af mænd,« lyder det med et grin.

Hvad fremtidens kærlighedsrelationer byder på, ved den unge kvinde ikke endnu.

»Men det kunne da være, jeg skulle få svaret på en besked eller to i min indbakke,« siger hun.