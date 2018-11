22-årige Julie Kvelland, der er kendt fra DR3-serien 'For grim til kærlighed', kæmper med både angst og depression.

Ofte kan angsten ramme hende så voldsomt, at hun er bange for at dø.

»Jeg har det meget ofte ubehageligt, og jeg er bange for at dø hele tiden. Det er svært at forklare. Jeg får ikke anfald så meget mere, men det har jeg haft,« forklarede Julie Kvelland, da hun mandag besøgte B.T. for at deltage i en Facebook-live.

22-årige Julie Kvelland medvirkede i efteråret i dokumentarserien 'For grim til kærlighed', hvor hun giver seerne et indblik i livet med sygdommen partiel lipodustrofi, der betyder, at fedtet fordeler sig anderledes på hendes krop.

Om Julie Kvelland Julie Kvelland er 22 år og kendt fra programmet 'For grim til kærlighed'. Hun lider af sygdommen partiel lipodustrofi, der betyder, at fedtet fordeler sig anderledes på kroppen. Der findes forskellige mutationer af Julie Kvellands sygdom, men kun fem i verden fejler det samme som hende. Julie Kvelland er samtidig den eneste i Europa, der lider af sygdommen.

Julie er blot en ud af fem i verden, der lider af netop den specifikke sygdom, og selvom hun ikke konkret ved, hvad der har udløst hendes angst og depression, så tror hun, at det kan skyldes et helt liv med stirrende blikke.

»Et helt liv, hvor jeg hele tiden er blevet gjort opmærksom på, at jeg er anderledes, kan helt sikkert være skyld det,« lyder det fra Julie Kvelland.

Hun er i dag sygemeldt fra sin uddannelse som kontorelev og går til psykiater.

»Jeg har haft det i et års tid. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det er noget, der har bygget sig op over tid. Jeg får medicin mod depression og angst, men der er ikke rigtig noget, der hjælper, men jeg er også svær at hjælpe, for jeg vil helst klare mig selv,« forklarer en ærlig Julie Kvelland.

22-årige Julie Kvelland lider af sygdommen partiel lipodustrofi. Foto: Fie West Madsen Vis mere 22-årige Julie Kvelland lider af sygdommen partiel lipodustrofi. Foto: Fie West Madsen

DR-programmet ‘For grim til kærlighed’ har skabt stor opmærksomhed omkring Julies person, og for nylig var hun fremme og opfordre folk til at lade være med at tage billeder af hende i smug.

Overordnet set ser Julie Kvelland det dog som en positiv ting at have medvirket i DR-serien.

»Folk har fået en forståelse for, hvad jeg står for og kæmper med. Jeg har haft et stort problem med, at folk har troet, jeg har været handicappet pga. mit udseende,« forklarer den 22-årige kvinde.

Hun begyndte sin udredning som to-tre-årig men fik først som 15-årig diagnosen. Julies sygdom er genetisk, og der findes ingen kur, men Julie Kvelland har fået foretaget flere operationer blandt andet for at få fjernet fedt fra ryggen.

Julie Kvelland medvirker i DR dokumentarserien ' For grim til kærlighed'. Her fortæller hun om udfordringerne ved at finde en kæreste, når hun har den meget fremtrædne og sjældne sygdom partiel lipodustrofi. Programmet kan ses på DRs hjemmeside. Foto: STV Vis mere Julie Kvelland medvirker i DR dokumentarserien ' For grim til kærlighed'. Her fortæller hun om udfordringerne ved at finde en kæreste, når hun har den meget fremtrædne og sjældne sygdom partiel lipodustrofi. Programmet kan ses på DRs hjemmeside. Foto: STV

»Min ryg hæmmede mig mest fysisk med hensyn til tøj, og når jeg skulle ligge ned. Den var mest irriterende, så den ville jeg helst have væk først. Jeg har fået tre operationer på ryggen nu,« forklarer Julie Kvelland.

Hun har også planer om senere at få opereret halsen.

»Når jeg har ordnet det sidste på ryggen, så skal jeg have opereret min hals. Jeg holder pause lige nu, for sidste operation tog hårdt på mig,« fortæller den 22-årige kvinde.

Når først man går i gang med operationen, er det dog ikke til at vide, hvor meget lægerne kan fjerne, og før eller siden vil fedtet sandsynligvis vende tilbage.

»Det vil komme igen de steder, jeg vil få fjernet fedt, men de ved ikke hvor meget og hvornår;« forklarer Julie Kvelland.

Hun oplever stadig, at folk tit stirrer på hende, og til dem har hun en lille bøn:

»Jeg ville ønske, folk ville komme hen til mig og spørge om de ting, de har inde i hovedet, når de ser mig,« siger Julie Kvelland.

Du kan se hele Facebook-liven med Julie Kvelland herunder.