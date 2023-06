Julie Kriegler får sin sag for i den seneste uges programmer af 'Bachelorette' på TV 2.

Her bliver hun nemlig konfronteret med, at hun har virket lukket i villaen og har været svær at lære at kende.

Derfor var det også en nervøs Julie Kriegler, der gjorde sig klar til at modtage reaktioner for denne uges program.

Det skrev hun på Instagram.

'Det er en svær uge for mig. På daværende tidspunkt har jeg ikke for talt, at jeg har svært ved at være i den setting. Forventer til at kærligheden skal blomstre fylder meget hos mig, for på det her tidspunkt føler jeg ikke, jeg viber super fantastisk med fyrene. Jeg er fuldstændig klar over, at jeg ikke er den mest fantastiske udgave af mig selv i denne uge,« lød det.

Til B.T. uddyber Julie Kriegler, hvordan hun havde det i den svære uge.

»Det var hårdt. Mette havde det godt med alle mændene, der synes, at hun var fantastisk, og hun synes, at de er fantastiske. Så ser man mig. Der bare går lidt hovedløst rundt, kontrasten er bare tydelig,« fortæller hun.

I det seneste afsnit ser man også Julie udtrykke en frustration over, at hun ofte får at vide, hun ikke viser mere af sig selv.

»Jeg følte mig virkelig frustreret. Det var en afmagt, fordi jeg ikke kun se, at det skulle bære nogen steder hen. Der var ikke opstået noget dybere, og jeg følte, der var så mange forventninger. Fra mig selv, fra produktionen, og lidt fra resten af Danmark, der alle sammen forventer, at jeg finder kærligheden. Det var svært at være i.«

Julie fortryder kommentaren om Mette. Foto: Foto: TV 2 Echo Vis mere Julie fortryder kommentaren om Mette. Foto: Foto: TV 2 Echo

Det var en hård uge for den ene bachelorette, der dog fortæller, at hun var rigtig godt tilfreds med de snakke, hun havde med både Boris og Rasmus.

»Man ser det ikke, men jeg taler faktisk rigtig længe med Boris om det hele, hvor jeg også fortæller om, hvad det var nogle forventninger, jeg havde haft.«

I denne uges programmer kan Julie også sagtens se, at hun er en dårligere udgave af sig selv, og derfor var hun bekymret for, hvordan det blev taget imod.

»Jeg var så nervøs. Jeg tænkte, at folk ville tænke, at jeg var nederen. Men ingen har skrevet noget ondt! Det er jeg virkelig glad for. Overrasket. Men virkelig glad.«

Specielt kommentaren om, at Mette skulle være 'desperat' for at tale med Boris er noget, som Julie ikke er tilfreds med den dag i dag.

»Det var en nederen kommentar, men jeg var så irriteret den dag. Jeg havde virkelig bare fået nok,« forklarer hun.

Om Julie Kriegler finder bedre ud af det fyrene i næste uge kan ses på TV 2 Play.