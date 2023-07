Det kunne nemt være blevet akavet ved den sidste roseceremoni for Julie Kriegler i dette års 'Bachelorette'.

Her stod den unge kvinde tilbage med Mads og Jonas som sine udvalgte til den sidste rose.

Men inden Julie Kriegler egentlig kunne tilbyde en rose til Jonas, fortalte han, at han faktisk ikke ønskede rosen.

Han følte nemlig, at deres kemi var mere venskabelig end romantisk, og han mente derfor, at Julie skulle bruge sin energi med Mads i stedet for ham.

»Haha, ja det skete jo,« lyder det grinende fra Julie Kriegler til B.T.

»Det var selvfølgelig lidt specielt, men altså, sådan er det. Jeg er glad for, at han også mærkede efter, ligesom jeg selv gør gennem programmet.«

De to havde ikke den slags kemi. Foto: Lotta Lemche Vis mere De to havde ikke den slags kemi. Foto: Lotta Lemche

Julie kan da også godt afsløre, at hun ikke havde tænkt, at Jonas ikke skulle have den sidste rose, men at den skulle gå til Mads, som hun havde udviklet romantiske følelser for gennem programmet.

»Det var ham (Mads red.), som jeg havde den største tiltrækning med. Han havde alt det, som man kunne ønske sig på papiret,« lyder det.

Seerne har da også gennem sæsonen kunne se, hvordan de to udviklede deres relation til at være mere og mere romantisk, og Mads var da også den eneste af ham og Jonas, som Julie valgte at sove med efter drømmedaten.

Mads og Julie fik hinanden i sidste afsnit. Foto: Lotta Lemche Vis mere Mads og Julie fik hinanden i sidste afsnit. Foto: Lotta Lemche

Flere var overraskede, da Julie valgte Rasmus fra og i stedet tog Jonas med som en af de sidste to i programmet.

»Jamen jeg havde bare ikke romantiske følelser for Rasmus. Det hele er meget venskabeligt. Og det er det sådan set stadig mellem os. Men jeg vil sige, at de tre jeg havde tilbage, det var de fyre, der virkelig passede til mig og mine værdier.«

Grunden til, at det blev Jonas, var helt klar.

»Jeg fik en følelse af, at jeg havde lyst til at kysse Jonas, og jeg vidste, at det måtte jeg prøve at udforske, fordi det havde jeg ikke haft med Rasmus,« fortæller hun.

Hvad der er sket efter den sidste rose, kan man dog først se næste uge.

Du kan se 'Bachelorette' på TV 2 og TV 2 Play.