Julia Sofia Aastrup og Mark Abildhauge er blevet kærester.

Det bekræfter den 24-årige influencer og den 48-årige tv-træner begge overfor B.T.

»Ja, vi er et par,« siger Julia Sofia Aastrup og griner, da B.T. fanger parret over telefonen.

Parret forklarer, at de mødtes gennem fælles venner, men at det først er her i den senere tid, at de »langsomt« har fået øjnene op for hinanden som mere end venner.

Julia Sofia Aastrup, bedre kendt som Julia Sofia, er en influencer indenfor skønhed og livsstil på primært YouTube og Instagram.

»Det er jo meget, meget nyt, det her forhold,« indrømmer Mark Abildhauge.

»Vi har kendt hinanden som venner i halvandet år og har egentligt bare fundet ud af, at vi klikker rigtig godt på rigtig mange planer og har nogle værdier, vi begge går op. Det gik bare op i en højere enhed lige pludselig af uforklarlige årsager,« siger tv-træneren og griner.

»Det er jo altid svært, om der er kemi eller ej, men der tror jeg bare, vi var heldige,« tilføjer Julia Sofia Aastrup.

Men trods alle de ting, som parret har til fælles, så er der også én ting, som på papiret kunne se ud til at adskille dem.

Mark Abildhauge holder de 'Fem fede kokke' i ørerne i TV 2-programmet og hjælper dem i jagten på en bedre livsstil – her Claus Holm. Derudover har Mark Abildhauge også kunnet ses som træner i 'Go' Morgen Danmark'.

48-årige Mark Abildhauge er nemlig dobbelt så gammel som 24-årige Julia Sofia Aastrup.

Men parret har besluttet, at aldersforskellen ikke skal skille dem ad.

»Selvfølgelig er den der, men det er ikke noget, vi mærker imellem os eller har gået op i. Det har fyldt mere, at vi var et godt match, end om alderen var der,« siger Julia Sofia Aastrup.

»Det er klart, vi har tænkt over det, og vi har snakket om det, da vi fandt ud af, at vi skulle gå videre, men vi fandt ret hurtigt ud af, at de fælles værdier, vi har, matchede rigtig godt,« tilføjer Mark Abildhauge.

Mark Abildhauge og Julia Sofia Aastrup bekræfter nu, at de er kærester.

Der var ellers »ikke amoriner i luften«, da parret første gang mødtes til Frederik Nonnemanns premierefest for TV 2-programmet 'Korpset'.

Her var både Mark Abildhauge, der havde trænet danseren op til det militære tv-program, og Julia Sofia Aastrup, som havde danset med ham i 'Vild med dans', inviteret med.

Og netop Frederik Nonnemann har Julia Sofia Astrup fastholdt et nært forhold til siden 'Vild med dans'.

Ikke mindst har det tidligere dansepar afsløret, at de gik med planer om en dag at starte en regnbuefamilie sammen.

Arkivfoto fra da Julia Sofie Aastrup og Frederik Nonnemann var med i 'Vild med dans' i 2017.

Og så blev Frederik Nonnemann forlovet med Mikkel Dahstrøm, og nu har Julia Sofia Aastrup fået en mandlig kæreste i Mark Abildhauge.

Men har det så betydning for en eventuel fremtidig regnbuefamilie?

»Alt er åbent. Vi har ikke låst os fast på noget som helst og holder mulighederne åbne. Vi er alle sammen rigtigt gode venner, og vi må bare se, hvad der sker,« siger Julia Sofia.

For nuværende er hun og Mark Abildhauge på en forlænget weekend i Hamborg, og så har de sågar et fælles tv-projekt på vej, som de dog ikke kan løfte sløret for endnu.