»Hvad sker der, efter han klatrer op i tårnet for at redde hende?« »Hun redder ham tilbage.«

Dedikerede fans vil vide, at dette er de sidste replikker i hit-filmen 'Pretty Woman' fra 1990. En romantisk slutning som efterlader seerne overbeviste om, at Vivian (Julia Roberts) og Edward (Richard Gere) lever lykkeligt til deres dages ende.

Men faktisk skulle slutningen have været helt anderledes.

Det afslørede Julia Roberts for nyligt i Varietys 'Actors on Actors'.

Her bliver Pretty Woman-stjernen interviewet af hendes skuespillerkollega Patricia Arquette, som starter ud med at fortælle, at hun har en sjov historie, hun gerne vil dele.

»For mange mange år siden var en af mine første auditions til en rolle i en film, som hed '3.000'. De fleste ved ikke dette, men '3.000' var det oprindelige manuskript til 'Pretty Woman', og slutningen var meget mørk,« siger den 51-årige skuespillerinde.

Julia Roberts genkalder med det samme den slutning, som hendes skuespillerkollega refererer til.

»Han kastede hende ud af bilen, kastede penge på hende - hvis jeg husker rigtigt - og så kørte han bare væk og efterlod hende i en beskidt gyde,« afslører hollywoodstjernen, som i den ikoniske film spiller den prostituerede Vivian, der forelsker sig i den velhavende forretningsmand Edward.

Julia Roberts og Richard Gere har spillet sammen i flere film. Her ses de under indspilningerne til filmen 'Runaway Bride' fra 1999. Foto: Ron Batzdorff/Paramount Pictures REUTERS Vis mere Julia Roberts og Richard Gere har spillet sammen i flere film. Her ses de under indspilningerne til filmen 'Runaway Bride' fra 1999. Foto: Ron Batzdorff/Paramount Pictures REUTERS

Dagen efter, at Julia Roberts fik rollen i den oprindelige film '3.000', blev filmen droppet, og den - dengang - aspirerende skuespillerinde blev efterladt uden et job.

Heldigvis for hende reddede Disney dagen. Den ikoniske kæmpekoncern overtog nemlig manuskriptet. Til stor glæde for den i dag ikoniske skuespillerinde, som fik lov til at bibeholde sin rolle i filmen.

I interviewet fortæller hun nemlig, at hun aldrig ville kunne spille rollen, som det oprindelig produktionsselskab præsenterede i det originale manuskript.

»Jeg kunne ikke gøre det dengang, og jeg kunne ikke gøre det nu. Gudskelov for at det faldt fra hinanden,« siger Julia Roberts, som endte med at få sit helt store gennembrud i 'Pretty Woman'.