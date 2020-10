Juleaften skal vi have and (eller flæskesteg), gaver, juletræ — og selvfølgelig Disneys Juleshow.

I 1967 pyntede Chip og Chap første gang juletræet på dansk tv, mens Anders And bankede ungerne i sneboldkamp og Jesper Fårekylling pakkede det hele pænt ind i sang og skrev kort med påskriften: ‘Fra alle os, til alle jer.’

Siden 1991 har programmet haft sin faste plads på DR’s sendeflade den 24. december. Den slags traditioner må man selvsagt ikke røre ved.

Derfor kræver en nyhed på det norske medie vg.no et opkald til Jakob Stegelmann, der er redaktør på DR’s Disney Sjov redaktion.

Jakob Stegelmann er redaktør på Disney Sjov og ansvarlig for Disneys Juleshow. Foto: DR Vis mere Jakob Stegelmann er redaktør på Disney Sjov og ansvarlig for Disneys Juleshow. Foto: DR

Ifølge det norske medie er det nemlig uklart om norsk tv i år får lov at sende det, de kalder ‘Donald Duck og vennene hans’ julaften.

Årsagen til usikkerheden er, at Disney er i fuld gang med at lancere deres egen streamingtjeneste Disney+.

»Generelt kan jeg sige, at det er en trend, når større aktører lancerer deres egne streamingtjenester, at de ønsker at beholde deres egne titler,« siger indkøbschef på NRK, Fredrik Luihn, til vg.no.

Men herhjemme er der ingen grund til bekymring, forsikrer Jakob Stegelmann:

»Der er ingen ko på isen - for der bliver bambi på isen i år.«

»Vi laver aftaler en gang om året, som omfatter Disney Sjov og Juleshowet. Hvordan det bliver i 2021 ved jeg ikke noget om endnu. Men 2020 er sikret,« siger han.

15. september landede Disney+ i de nordiske lande. Analyseinstituttet Mediavision skriver, at mere end hver 10. husstand i Norden siden har købt abonnement på Disney+.