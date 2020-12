Mange venter til næste år, men Esben Dalgaard bliver motiveret af at starte i december.

Esben Dalgaard er i de flestes fjernsyn landet over i denne december måned, hvor han spiller Julies far i julekalenderen ‘Juleønsket’ på TV 2. Esben har en lang rolleliste på CV’et, siden han i 2008 blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater. Flere roller har krævet justeringer i vægten.

»Jeg har i forbindelse med forskellige roller skulle skifte vægt, og den sidste rolle, jeg gjorde færdig på Netflix, skulle jeg være i den store størrelse. Men nu starter jeg en helt ny rejse og et lille eventyr for mig selv, for nu vil jeg gerne af med de kilo igen, og det er ikke på grund af en rolle, men for mit eget velvære,« fortæller Esben i en video på Instagram.

Esben kan fysisk mærke på sin krop, at den er medtaget af de mange kilo.

»Når jeg er så stor, så får jeg ondt i mine knæ, jeg får ondt i ryggen, jeg får ondt i nakken, jeg sveder, jeg snorker, og jeg har det ikke super godt med min egen krop,« fortæller Esben på Instagram.

Målet er 30 kilo

Selv mener Esben, at det er “idiotisk” at starte vægttab i december, men det til trods, startede rejsen og vægttabet mandag den 1. december.

»Der stod den på 114,9, og ugen efter stod den på 109,9, så der røg fem kilo på den første uge,« fortæller Esben, der nu er nede på 108 kilo, så vægten falder støt.

Esben har et mål om at komme ned på 85 kilo, så der skal tabes omkring 30 kilo.

»Det kan lyde af vanvittigt meget. Lige nu går det godt, men det er selvfølgelig også hårdt. Mit eventyr lige nu handler udelukkende om at have det bedre fysisk. Og måske bilder jeg mig det bare ind, men jeg synes næsten, jeg kan mærke lettelsen kilo for kilo,« skriver Esben til sit opslag på Instagram.

Esben vejer sig hver mandag og lægger foto i story frem mod målet og de 85 kilo.

»Uge tre er netop startet. Jeg er kun lidt sulten. Men min største udfordring er ikke at kigge efter målet og blive opgivende over, hvor langt der er, men i stedet blive ved glæden over de små fremskridt. Det er en stor mental øvelse for sådan en som mig,« afslutter Esben.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Esben Dalgaard (@esbenda007)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.