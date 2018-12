Pyrus er efterhånden ved at blive en gammel nisse.

Siden TV 2 første gang i 1994 sendte julekalenderen 'Alletiders jul', har skuespiller Jan Linnebjerg på godt og ondt været synonym med den ivrige hiphopnisse, men nu er det måske ved at være slut.

I DR's kulturprogram 'Gejst' fortæller Jan Linnebjerg, der siden de glade 90'ere har rundet de 58 år, at Pyrus formentlig er ved at synge på sidste vers.

Efter fire julekalendere, en biograffilm og et utal af optrædender i storcentre som hele Danmarks yndlingsnisse, er det på tide at lade Pyrus pensionere, fortæller han.

Skuespilleren Jan Linnebjerg, bedre kendt som Pyrus, optræder i Ballerupcenteret. Foto: Simon Skipper

»Det er sgu da mærkeligt at skulle spille en 19-årig og så være 60, men jeg synes, det går meget godt,« fortæller Jan Linnebjerg i programmet, hvor han direkte bliver adspurgt, hvor længe Pyrus har igen.

»Et år mere. Så er vi nok ved at være derhenne hvor,« lyder det fra Jan Linnebjerg, der tilføjer, at når Pyrus har 25 års jubilæum - som han har i 2019 - så er det nok meget passende at indstille Pyrus-karrieren - om det så bliver med et stort farvel-show eller en stille aflivning i baghaven.

TV 2 har siden 1994 haft Pyrus som julekalender-nisse otte gange, hvoraf genudsendelsen i 2015 kom som et stort chok for Jan Linnebjerg, der erfarede, at han ikke længere fik honorar for rollen.

Han har istedet kunne leve af sin Pyrus-figur med optrædener i storcentre i november og december og har tidligere luftet tanker, om man burde lave en femte julekalender om Pyrus, dog uden det nogensinde er blevet til noget.

Ved siden af rollen som Pyrus har Jan Linnebjerg de sidste mange år drevet en golfbane i Ølstykke, som han selv har bygget.

På golfbanen. Foto: Katrine Damkjær