Hun var 17, da benene blev slået væk under hende. Og ham. I knap seks år var de uadskillelige. Indtil han uden varsel droppede hende fra det ene øjeblik til det næste.

»Vi snakkede aldrig sammen igen. Det sårede mig meget, dét han gjorde,« siger Judy Gringer om manden, der var hendes livs første store kærlighed. Dirch Passer.

‘Den anden Dirch’ er titlen på en ny dokumentar om Danmarks uden tvivl største komiker, som 27. december sendes på TV 2.

Og selvom det selvfølgelig langt fra er første gang, at der zoomes ind på hans liv - og alt for tidlige død - tegner den også billedet af en mand, der ikke kunne sige nej.

»Jeg har kørt hårdt på. Også i mit privatliv,« siger Dirch Passer blandt andet i dokumentaren.

Begge dele kan Judy Gringer i den grad skrive under på.

Blot 17 år gammel og med en krop, som mænd ikke kunne få nok af, mødte hun den 15 år ældre Dirch Passer på ABC Teatret i København.

Året var 1958, og teaterkongen Stig Lommer havde hyret den unge sexbombe som en af de legendariske dansepiger til forestillingen ‘Spræl, sprællemand, spræl’.

Han var min første store kærlighed Judy Gringer om Dirch Passer

Men takket være sit udseende - og ikke mindst sine bryster, som hun tidligere tørt har konstateret - endte den unge smukke Judy op med at spille overfor den store stjerne i den berømte sketch ‘Babs og Nutte’. Dén, der blev hendes store gennembrud.

Snart var de mere end makkere på scenen.

»Vi var virkelig tætte,« fortæller Judy Gringer, som i dag er 78 og for længst har trukket sig fra rampelyset. »Han var min første store kærlighed.«

Hun flyttede fra teenageværelset i Bagsværd direkte ind i hans store lejlighed på Gråbrødre Torv, og livet var én lang fest.

Judy Gringer og Dirch Passer i den legendariske sketch 'Babs og Nutte', hvor han er forsikringsmanden, der fejlagtigt tror, at det er brysterne, hun ønsker at tegne forsikring på. Foto: Aage Sørensen

»Vi talte aldrig om, hvad vi lavede sammen, om vores roller eller noget professionelt,« siger hun om årene, hvor også Dirch Passer og makkeren Kjeld Petersen nærmest var uadskillelige. Også på byens værtshuse.

Det parløb faldt Judy Gringer godt ind i.

»Nogen siger, at han var et meget ensomt menneske. Men det mener jeg ikke, at han var. Til gengæld var han afhængig af selskab.«

»Når han for eksempel lavede film om dagen, var jeg med ham. Selvom jeg ikke havde nogen rolle i filmen, skulle jeg bare sidde og smøge den i en bil.«

Judy Gringer og Dirch Passer fotograferet i 1962, hvor forholdet stadig var lyserødt. Foto: Lars Hansen

»Jeg skulle bare være der i nærheden hele tiden. Han havde behov for at være tæt på et menneske,« husker Judy Gringer.

Lige så klart husker hun, hvor stærkt påvirket Dirch Passer blev, da makkeren Kjeld Petersen døde af en blodprop i maj 1962. Blot 41 år gammel.

»Kjeld var en utrolig vigtig del af Dirchs liv. Sådan en ven får man ikke én gang til,« siger hun.

For Dirch Passer betød dødsfaldet da også et midlertidigt farvel til scenen. Han kunne ikke træde op på den. Minderne om vennen og hans alt for tidlige død var for tunge.

Det skulle han have været for god til Judy Gringer om måden, Dirch Passer endte deres forhold

Men snart blev det til endnu et farvel. Et ufint farvel, som på ingen måde var midlertidigt.

»Dirch var meget konfliktsky,« siger Judy Gringer. Måske som en slags forklaring på dét, der skete.

Hun erkender, at de to efter knap seks år sammen måske var begyndt at glide lidt fra hinanden.

Og som hun tilføjer med et lille skævt smil, »var jeg sgu heller ikke nogen engel«.

Judy Gringer var gennem seks år kæreste med Dirch Passer. Men har aldrig rigtig tilgivet det nummer, han lavede med hende. Foto: Susanne Johansson

Men måden, som Dirch Passer afsluttede deres forhold på, hørte efter hendes mening ikke til i den sobre ende.

»Det skulle han have været for god til. Det var så ufint, at hun lå derhjemme i min seng,« fortæller hun om det scenarie, der udspillede sig.

For dels havde den konfliktsky Dirch Passer ikke mandsmod nok til selv at bryde forholdet, men fik sin ven, filmproducenten Henrik Sandberg, til at overbringe ‘nyheden’.

Dels fik Judy Gringer kun 15 minutter til at hente sine ting i lejligheden på Gråbrødre Torv, hvor hendes afløser Hanne altså lå i sengen.

Dirch Passer med kvinde, der overtog Judy Gringers plads og tilmed blev gift med ham. Foto: Per Pejstrup

»Det var setuppet. Det lignede jo nærmest noget fra en dårlig film. Jeg tror ikke, at det var Dirchs idé, men han var i hvert fald med til den,« siger Judy Gringer, som efterfølgende ikke talte med Dirch Passer igen.

»Vi var nødt til det, når vi indspillede film sammen, det skulle vi jo. Men ellers aldrig.«

»Dét nummer kunne jeg bare ikke tilgive ham,« siger Judy Gringer, som siden fandt kærligheden igen. »For som sagt var jeg bare 23. Så livet går jo videre.«

‘Den anden Dirch’ sendes på TV 2 og TV 2 Play 27. december