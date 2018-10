14-årige Alfred Kann sang 'Joanna' under mindekoncerten til ære for Kim Larsen. Han får nu stor ros på de sociale medier, hvilket Jan Lagermand støtter op om.

»Han synger jo fuldstændig fantastisk. Han er topcharmerende, og så går han bare ind og nailer den. Det var sgu godt gået,« fortæller Jan Lagermand, som er underholdningschef ved DR, til B.T. umiddelbart efter mindekoncerten til ære for Kim Larsen.

Alfred Kann er 14 år og har været sanger i DRs spire- og børnekor.

Jan Lagermand kendte godt til den unge Kim Larsen-fans kvaliteter. Og da man gerne ville have et ungt menneske til at synge 'Joanna', var der heller ikke meget tvivl om, hvorvidt han skulle være med i showet.

Underholdningschef i DR, Jan Lagermand, uddeler store roser til 14-årige Alfred Kann. Foto: Anne Bæk Vis mere Underholdningschef i DR, Jan Lagermand, uddeler store roser til 14-årige Alfred Kann. Foto: Anne Bæk

»Vi ønskede at lave et show med variation. Vi vidste, Alfred sang godt, og den oplevelse ville vi gerne give seerne og lytterne.«

Derudover ville man fra DRs side også vise, at Kim Larsen var en kunster, der berørte alle aldre, hvilket også var en årsag til Alfred Kanns optræden.

»Kim Larsen betyder jo meget for unge og børn generelt i dag. Det var vigtigt for os at vise i showet.«

Mindekoncerten for Kim Larsen blev holdt på Rådhuspladsen i København og tiltrak over 35.000 gæster.