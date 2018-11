Nikolaj Lie Kaas’ præstation som den surmulende kriminalbetjent Carl Mørck har vist sig at være guld værd.

Den fjerde ’Afdeling Q’-film ’Journal 64’, der for tiden kører sin sejrsgang i de danske biografer, har indtil videre indtjent svimlende 72,5 millioner kroner, og det er simpelthen ny danmarksrekord.

»Det er fantastisk. Vi har allerede fejret det lidt med kage og champagne,« lyder det fra filmproducent Louise Vesth fra Zentropa, der står bag filmen, som indtil videre har trukket 730.384 danskere i biografen.

»Man ved jo aldrig, når man laver film i serie-brands, om det lykkedes. Danmark er et lille land, og nogle gange kniber jeg mig selv i armen over, hvor gode og sikkert også lidt heldige, vi har været med nu at lave fire film, der har ramt publikum så rent,« fortsætter hun.

Jussi Adler-Olsen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Jussi Adler-Olsen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Siden Zentropa i 2013 begyndte at filmatisere Jussi Adler-Olsens populære krimibøger, har der været diskussion om filmenes kvalitet.

Jussi Adler-Olsen var ikke tilfreds med Zentropas håndtering af ’Afdeling Q’, og derfor bliver ’Journal 64’ deres sidste samarbejde, før Nordisk Film overtager de følgende filmatiseringer, hvor der samtidig skal findes afløsere for hovedskuespillerne Nikolaj Lie Kaas og svenske Fares Fares.

»Min økonomiafdeling vil helt sikkert give dig ret (At det er ærgerligt at give slip på en guldgrube, red.), men nogle gange er jeg forbavsende uinteresseret i, hvor mange penge vi tjener,« lyder det fra Louise Vesth, som hurtigt tilføjer:

»Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, men for mig handler det om at lave ting, som er gode og ambitiøse. Men det er klart, hvis vi havde muligheden, ville vi helt sikkert haft interesse for at lave et par film mere i serien.«

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Foto: Søren Bidstrup

Christoffer Boe, der fik til opgave at instruere ’Journal 64’, er selvfølgelig også ovenud begejstret for filmens kommercielle succes og aktuelle danmarksrekord:

»Jeg var jo givet nogle gode kort på hånden fra start af, men det er jo altid et spørgsmål, hvordan det lander. Om vi har lavet den rigtige film, om der stadig er interesse for serien. Og det har der så heldigvis været.«

De første film blev instrueret af Mikkel Nørgaard og Hans Petter Moland, så Christoffer Boe har ikke samme nostalgiske tilgang til seriens foreløbige afslutning som Louise Vesth og Zentropa.

»For mig er det jo meget normalt, når man laver en film, så er det slut bagefter. Men jeg er glad for den måde, vi fik sluttet af på for både drengene (Nikolaj Lie Kass og Fares Fares, red.) og Louise (Vesth), og det er jo skønt, at vi sluttede af med noget, der i hvert fald ikke blev en katastrofe,« lyder det underspillet.

Instruktør Christoffer Boe. Foto: Mads Nissen Vis mere Instruktør Christoffer Boe. Foto: Mads Nissen

Adspurgt om der falder en økonomisk bonus af til Christoffer Boe, svarer han med et smil på læben:

»I bakspejlet kunne jeg godt have været lidt hårdere i forhandlingerne overfor Louise (Vesth, red.). Det var jo lidt en tillidssag fra os begge. Hun sad med en succesfuld serie og skulle give den i hænderne på en mand, der har lavet ’Offscreen’ (eksperimenterende film fra 2006, red.), så der var vi begge to nok lidt for forsigtige.«

'Journal 64' kostede 38,2 millioner kroner at lave.