»Jeg var ude til et møde i Viborg ved Nordic Female Founders, og så sidder Anne Stampe Olsen og Mia Wagner der, og så siger de: 'Josefine, vi bliver nødt til at sige, at vi har fortrudt', og så kiggede jeg bare på dem og tænkte: 'Nej'.«

»Jeg troede jo, de havde fortrudt, at de hjalp mig.«

Sådan husker Josefine Bjørn Knudsen øjeblikket, hvor hun troede, at Mia Wagner ville trække det tilbud tilbage om sparring og et større legat, hun havde givet den unge iværksætter i torsdagens afsnit af 'Løvens Hule'.

For selvom virksomheden Min Kreative Verden, som er centreret omkring hækling, ikke fik en investering med fra programmet, var der ros fra alle løverne, og Christian Arnstedt og Mia Wagner tilbød deres hjælp, mens sidstnævnte også gav et legat på 30.000 kroner.

Men til mødet i Viborg, tog det hele en drejning.

»De sagde så, at de havde fortrudt, at de ikke havde investeret. Og så var jeg sådan: 'What!'. Og sagde Mia, at jeg godt måtte gå hjem og tænke over det, men jeg skulle slet ikke tænke over det, og siden har det bare kørt, og jeg er rykket ind på deres kontor,« forklarer Josefine Bjørn Knudsen til B.T.

Nordic Female Founders købte 15 procent af virksomheden for 60.000 kroner og mødte dermed den værdiansættelse, som der også var sat i programmet.

Josefine Bjørn Knudsen så torsdagens afsnit, hvor hun var med, ude hos Nordic Female Founders, hvor også hendes venner og familie var inviteret. Her rejste Mia Wagner sig efterfølgende og holdt en fin tale for den unge iværksætter og satte nogle flere ord på, hvorfor hun alligevel så et investeringspotentiale i Min Kreative Verden.

»Hun fortalte, at de (løverne, red.) ikke har lang tid til at vurdere en virksomhed, og det, de ser, er også det, man ser på fjernsynet. Men, da vi så begyndte at arbejde sammen efterfølgende, kunne hun bare se, at jeg var meget mere end det, og at jeg havde lavet meget mere, end jeg nok gav udryk for inde i hulen,« siger hun.

»Jeg har udgivet syv bøger, jeg har åbnet en butik, og jeg er godt i gang, og det var ikke det indtryk, hun fik derinde, så hun måtte bare indrømme, at hun havde begået en fejl og rigtig gerne ville investere alligevel.«