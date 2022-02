I dag er 27-årige Josefine Bjørn Knudsen en succesfuld iværksætter, som med sin deltagelse i 'Løvens Hule' fik Mia Wagner til at investere i virksomheden Min kreative verden, som er et hækle- og strikkeunivers.

I 2013 var historien dog en helt anden for den daværende gymnasieelev, som efter en maveinfektion blev bange for at spise, da hun ikke ville være syg igen.

Men syg blev hun, da hun i stedet udviklede voldsom anoreksi og på blot to måneder tabte 20 kilo, så hun måtte indlægges på Center for Spiseforstyrrelser i Aarhus.

»Jeg var indlagt, og det var virkelig sådan, at jeg skulle spise fem gange om dagen. Jeg skulle tage et kilo på om ugen, og det var bare forfærdeligt. Jeg måtte kun få besøg et par gange om ugen af min familie, og hver gang havde de et eller andet med, som de tænkte, det kunne være hyggeligt for mig at sidde med, men der var intet af det, der fangede mig,« forklarer Josefine Bjørn Knudsen.

Men det ændrede sig, da hun en dag fik en pakke fra sin genbo med noget garn og en hæklenål.

Så Josefine Bjørn Knudsen gik i gang med at hækle. Hun sad på YouTube og så guides, og hun kunne mærke, at hun blev nødt til at koncentrere sig.

»Jeg oplevede, hvordan tiden bare begyndte at gå, hvor jeg lige pludselig kunne koncentrere mig om at hækle, og ikke om hvorvidt jeg havde spist, eller om jeg havde taget på eller alle de dumme tanker. Og så blev det bare … i starten var det nok en flugt fra virkeligheden.«

Hun hæklede virkelig meget, og hun producerede så meget, at folk dårligt kunne forstå, hvordan hun kunne nå det. Men i to år var det alle hendes vågne timer, hun hæklede.

»Det var sådan, det startede.«

I dag har hun det godt med, at hendes virksomhed og levevej på en måde hænger uløseligt sammen med den periode, hvor hun var syg.

»Jeg havde absolut ingen idé om, hvad jeg skulle efter gymnasiet, og jeg ville selvfølgelig gerne have været min sygdom foruden, men samtidig har den også givet mig alt det, jeg har nu. Var jeg ikke blevet syg, så havde jeg slet ikke været her, hvor jeg er i dag. Så var jeg blevet noget andet, som jeg slet ikke havde haft samme passion for.«

»Så jeg tror, jeg har nemmere ved at tænke tilbage på sygdommen og snakke om den, fordi jeg også har fået så meget godt med.«

Når hun hækler i dag, er det ikke længere en flugt fra noget.

Nu gør hun det for fornøjelsen og virksomhedens skyld.

»Det er stadigvæk dejligt og hyggeligt, men i dag gør jeg det, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi det er mit arbejde. Jeg havde en bekymring for, om hyggen ville forsvinde, når det blev mit arbejde, men det oplever jeg slet ikke. Det er med et andet formål, jeg gør det i dag.«

Josefine Bjørn Knudsen gik først ud fra 'Løvens Hule' uden en investering, men dog med lovning på hjælp fra Christian Arnstedt og Mia Wagner, hvor sidstnævnte også gav et legat på 30.000 kroner til Min Kreative Verden.

Mia Wagner indså dog kort tid efter, hun havde begået en fejl, og har sidenhen valgt at investere i Josefine Bjørn Knudsens virksomhed.