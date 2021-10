»Carsten skulle ud af mit hus så hurtigt som muligt. Det var end of story med den beslutning,« siger Jonna Lis Pedersen til B.T. efter det dramatiske seneste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Her startede parret et skænderi, som eskalerede, da Jonna Lis Pedersen gik ud på toilettet for at børste tænder og lukke samtalen ned, mens Carsten Thybo Nielsen fulgte efter, fordi han gerne ville fortsætte og forsøge at løse problemerne.

Det lod sig dog ikke gøre. Samme eftermiddag bad Jonna Lis Pedersen derfor sin ægtemand 'tage hjem og tænke over, hvad der er sket'.

Kort efter blev parret skilt og afbrød dermed tv-eksperimentet før tid.

Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen. Og hunden Gaby. Foto: Snowman Productions Vis mere Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen. Og hunden Gaby. Foto: Snowman Productions

Men hvis den del fløj lidt over hovedet på dig i torsdagens afsnit, så skyldes det formentlig, at ikke engang Carsten Thybo Nielsen havde fået at vide, at det var sådan, det skulle ende.

Det fortalte hans hustru ham først dagen efter, da de mødtes med programmets psykolog over en webcam-forbindelse, fortæller Jonna Lis Pedersen.

»Jeg tog allerede beslutningen, da jeg kom på arbejde den tirsdag (efter skænderiet på badeværelset, red.). Jeg skulle lige falde til ro og tænke klart,« skriver hun i en sms til B.T.

Hun valgte dog at vente lidt med at fortælle sin mand om det. I stedet kontaktede hun sin videojournalist – hvert par har deres egen videojournalist tilknyttet, som følger dem i løbet af de fem uger – og bad ham finde ud af, hvornår Carsten Thybo Nielsen ville få fri den dag.

Kommer det bag på dig, at forholdet ikke holdt?

»Samtidig bad jeg vores videojournalist om at være til stede og blive der, indtil Carsten havde pakket og afleveret nøglen til mit hus,« fortæller Jonna Lis Pedersen, der understregede over for journalisten, at planerne om at afbryde eksperimentet skulle holdes hemmelige for Carsten Thybo Nielsen.

»Jeg fortæller ikke Carsten, at det er for bestandig (at han smides ud, red.) – ganske enkelt fordi jeg er bange for reaktionen og gerne vil have nøglen til mit hus uden problemer,« skriver hun i en sms.

Hvilken reaktion frygtede du at få fra Carsten?

»Carstens reaktion tirsdag morgen var af en ikke-inviterende karakter, og det ønskede jeg ikke at udforske nærmere,« svarer hun med henvisning til skænderiet på badeværelset.

Parret er fortsat uenige om, hvem der hævede stemmen under diskussionen – som foregik, uden at der var kamera på – men ifølge Carsten Thybo Nielsen havde Jonna Lis Pedersen intet at frygte ved at have fortalt ham med det samme, at hun ønskede at afbryde ægteskabet.

»Jeg oplevede ikke på Jonnas kropssprog eller hendes udtalelser, at hun var bekymret for at være sammen med mig. Men jeg var godt klar over, at vores kommunikation ikke var god. Så da jeg tog af sted om morgenen, var jeg indstillet på, at Jonna skulle have noget rum for sig selv, så det faldt jo helt i tråd med, at hun bad mig om at tage hjem,« skriver han i en sms til B.T.

Med den pludselige skilsmisse før tid er der nu kun fire par tilbage, når de torsdag skal beslutte, om de vil forblive gift efter de fem uger i hver deres arrangerede ægteskab.