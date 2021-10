»Jeg er glad for, at sidste afsnit er sendt, og jeg glæder mig til at kunne lægge det hele bag mig,« fortæller Jonna Lis Pedersen efter syvende sæson af 'Gift ved første blik'.

Hun fortryder sin deltagelse, har hun tidligere fortalt til DR, men hun har også lært meget om sig selv, sine værdier og grænser.

»Jeg har også lært, at en mand skal gøre sig fortjent til min kærlighed. Jeg ønsker fra i dag at vende tilbage til mit dejlige liv med dyrene, mine venner, familie og skønne kolleger,« skriver Jonna Lis Pedersen i en sms til B.T. og tilføjer:

»Hvad fremtiden bringer på kærlighedsfronten, er et privat anliggende nu.«

Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen på deres bryllupsdag. Foto: Snowman Productions Vis mere Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen på deres bryllupsdag. Foto: Snowman Productions

Den 55-årige regnskabsansvarlige og hendes ægtemand, den 60-årige socialpædagog fra Skanderborg Carsten Thybo Nielsen, medvirker ikke i torsdagens sæsonafslutning, da de efter et skænderi valgte at afbryde eksperimentet før tid.

Det fik programmets psykolog og parterapeut Jacob A. Cornett til at sige til DR:

»Det er også virkelig trist, at de går fra hinanden på baggrund af en konflikt, fordi det så er svært at bevare en god historie omkring oplevelsen. Men der var bare nogle helt konkrete hverdagssituationer, hvor de ikke kunne finde fælles grund.«

Det tolker Jonna Lis Pedersen, som om Jacob A. Cornett er skuffet over, at hun kastede håndklædet i ringen i stedet for at kæmpe for forholdet.

Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen. Foto: Snowman Productions Vis mere Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen. Foto: Snowman Productions

»Jeg må også være tro mod mig selv og sige fra over for udtalelser fra psykologen om, at det er trist, at jeg ikke blev i eksperimentets fulde længe. Som tidligere nævnt er en ikke inviterende kommunikationsform ikke noget, jeg kan se mig selv i,« skriver tv-deltageren med henvisning til det skæbnesvangre skænderi, hvor hun mener, at Carsten Thybo Nielsen blev ubehagelig.

Selvom skænderiet blev ægteskabets endeligt, så begynde det at krakelere længe før: nemlig da Carsten Thybo Nielsen flyttede hjem til sin hustru i Fredericia og mødte hendes hund Gabbie.

Jonna Lis Pedersen havde forinden gjort det klart over for programmets eksperter, at hendes mand skulle være glad for dyr og acceptere både Gabbie og hendes to heste. Men da Carsten Thybo Nielsen flyttede ind, stod det hurtigt klart, at de ikke var enige om, hvor meget man skal acceptere. Om en hund må få mad ved middagsbordet og sove i sengen, eller om man må afvise den, når den for eksempel hopper op på skødet af en.

»Et menneske, der synes, en hund er irriterende og beskidt, samt føler sig truet af dyrene allerede før indflytning, burde aldrig være matchet med mig. Dealbreakere skal overholdes – og da i særdeleshed, når der er levende individer indblandet,« slår Jonna Lis Pedersen fast i en sms.

Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen. Og hunden Gabbie. Foto: Snowman Productions Vis mere Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen. Og hunden Gabbie. Foto: Snowman Productions

Også Carsten Thybo Nielsen har ønsket at svare skriftligt. Her fortæller han kort:

»Jeg fyldte 60 år i går. Så nu er jeg blevet for gammel til 'Gift ved første blik'. Jeg er for længst faldet ind i den gamle gænge med at cykle frem og tilbage fra arbejde. Nu håber jeg bare at finde en kvinde, som jeg kan danne par med. Men ellers nyder jeg stadig tilværelsen, som ham der har været i fjernsynet.«