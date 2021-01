»Hvis han bliver sur over det, så har jeg også ret til at blive sur over det, han har gjort i 16 år.«

Sådan sagde 26-årige Jonas Ankerstjerne til B.T. over telefonen, få dage inden han fredag aften tonede frem i 'X Factor' med en sang til og om sin far.

»Mine forældre blev skilt, da jeg var 10. Og vi kørte den klassiske med hver anden weekend hos min far og ellers hos min mor. Men så er det bare løsnet meget op, og til sidst var det en gang om måneden – og til sidst var der ikke noget,« fortalte Jonas Ankerstjerne fredag i TV 2-programmet, hvor han optrådte med sangen 'Tusind ar', som han selv har skrevet om forholdet.

»Jeg tror ikke, han selv har været bevidst om, at der har været et svigt, men han har i hvert fald ikke været der.«

Jonas Ankerstjerne. Foto: TV 2 Vis mere Jonas Ankerstjerne. Foto: TV 2

Til B.T. fortæller den 26-årige pædagogstuderende fra Aarhus, at han deler sin historie i programmet, fordi det forhåbentlig kan få andre i hans situation til at åbne op og fortælle om de ting, der er svære.

Han oplevede i hvert fald selv at få det bedre, da det som 23-årig gik op for ham, at han savnede sin far, og han begyndte at gå til psykolog.

I 'X Factor' fortæller Jonas Ankerstjerne, at hans far ikke ved, at sønnen har dedikeret en sang til ham.

Og til B.T. tilføjer han, at selv om de taler i telefon sammen en gang hvert halve år, så ved faren faktisk slet ikke, hvordan hans søn har det.

Hvorfor fortæller du ham det ikke?

»Det er et supergodt spørgsmål. Det skal jeg måske også tage mig sammen til. Men jeg tror også godt selv, han ved det. Jeg tror, vi er to personer, der begge er bange for at tage den op, fordi man ikke vil skuffe den anden,« siger Jonas Ankerstjerne.

»Jeg tror, jeg er en af de personer, der er bedre til at formulere mig via en sang end en samtale.«

Til at begynde med var hans primære drivkraft til at stille op i 'X Factor', at han ville række ud til sin far. Men efter at have fået tre jaer og en masse ros fra dommerne har han fået blod på tanden, fortæller sangeren, der mest har 'hyggespillet lejrbålsmusik' hjemme på værelset, som han siger.

»Min far ved godt, jeg har stillet op i 'X Factor', så jeg tænker, han sidder og ser det med sin nye kæreste og børn. Og enten ringer han bagefter, og så tager vi en snak, eller også så ringer han aldrig. Det kan gå begge veje.«

Er det ikke et voldsomt skridt at gå på nationalt tv i stedet for at kontakte ham direkte?

»Jo, men hvis han bliver sur over det, så har jeg også ret til at blive sur over det, han har gjort i 16 år,« siger Jonas Ankerstjerne, der understreger, at hans far aldrig har været 'en dum skid' – han har bare ikke været der.