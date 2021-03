Jonas Haagensen 'trådte godt og grundigt i spinaten', da han valgte at frede sig selv i søndagens afsnit af 'Hjem til gården'.

Det fortæller den 40-årige helikopterpilot og livredder til B.T. og forklarer samtidig sit kontroversielle valg.

»Det var ikke Jonas, der traf det valg. Jeg ved ikke, hvem det var – måske en storbonde,« siger han.

I ugens afsnit af det populære TV 2-program blev Jonas Haagensen udnævnt til den såkaldte storbonde, der i en uge skal være overhovedet i det lille bondesamfund, som deltagerne er ved at bygge op uden moderne hjælpemidler.

Alle deltagerne i årets udgave af 'Hjem til gården'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Hvordan man forvalter opgaven er op til en selv. Og i Jonas Haagensens tilfælde meldte han hurtigt ud, at han ville køre 'flad struktur', hvor alle løfter i flok, og ingen er hævet over andre.

Derfor kom de bag på de andre beboere, at han efter den beståede ugeopgave – at bygge en svinesti – valgte at frede sig selv i den kommende uge fremfor at vælge den pakke med brødforme, surdej og gær, som kunne være kommet hele gården til gode.

»Jeg er jo storbonde, og så kommer der mange spørgsmål om alt muligt. Man får ikke megen søvn eller særlig meget mad at spise, og der er en masse hårdt arbejde. Og oven i det er der alle de her beslutninger,« forklarer Jonas Haagensen til B.T.

»Jeg fik at vide, at vi havde brødforme i køkkenet. Surdejsholdet fortalte, at surdejen var lavet – den var ikke færdig, men den var godt på vej. Så jeg tænkte, at det egentlig bare var gær, vi fik ud af det, så jeg valgte at frede mig selv.«

40-årige Jonas Haagensen. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Men som man så i søndagens afsnit, var det langtfra alle, der fandt valget lige så naturligt.

En surdej kan være utilregnelig og pludselig vise sig ubrugelig, lød et af argumenterne.

Alle havde knoklet, svedt og fået vabler i arbejdet med at bygge svinestien fra bunden, så det var ukollegialt kun at belønne sig selv for arbejdet, lød et andet.

Og 'nu har vi fire svin på gården', lød det spydigt, da flokken blev belønnet med tre slagtesvin.

40-årige Jonas Haagensen.

»Der kom mange stærke reaktioner på det, og jeg blev faktisk ret berørt,« siger Jonas Haagensen, der både til B.T. og flere gange i 'Hjem til gården' kalder sig selv 'konfliktsky'.

Derfor gik han efterfølgende rundt til hver enkelt beboer for at høre, om hans beslutning havde skadet deres forhold, eller om de ikke godt kunne se det fra hans synspunkt.

»'Nej, Jonas, det var et mærkeligt valg,' sagde de. 'Du er ikke i farezonen, du er vellidt'. Så dér fik jeg lige trådt godt og grundigt i spinaten,« fortæller han.

»Så jeg fik sovet på det og fandt ud af, at den beslutning ikke afspejlede mig som person. Det var et forkert valg, i forhold til hvem jeg gerne vil ses som, og hvem jeg føler, jeg er. Jeg ser ikke mig selv som en egoistisk person, men det var nu engang det valg, jeg traf. Det var en beslutning, jeg tog med hovedet under armen, og så er jeg ikke bleg for at sige undskyld,« siger Jonas Haagensen, der derfor samlede beboerne og beklagede sin beslutning.

Han understreger over for B.T., at undskyldningen kom lige fra hjertet – og ikke var et taktisk forsøg på at komme ind i varmen igen.

»Jeg er slet ikke en taktiker. Da jeg tilmeldte mig, havde jeg nok en mere romantisk forestilling om at skulle bo på en bondegård. Selve spillet og konkurrencen er jeg ikke særlig godt til,« siger han.

»Jeg er ikke den første, der kaster sig ind i en diskussion. Jeg er ikke den med de mest markante holdninger til ting. Jeg er nok typen, der tilpasser sig. Jeg er ikke typen, der tager konflikter. Og det var en af årsagerne til, at jeg sagde ja til at medvirke i det her eksperiment. For at udfordre mig selv og min evne til at sige, hvad jeg mener og føler,« siger han og tilføjer:

»Det betyder dog ikke, at jeg valgte fredningen for at udfordre mig selv. Jeg har ingen god forklaring på, hvorfor det valg blev truffet.«