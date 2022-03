»Hvad gør du for at få en polak til at stemme på dig?,« spørger Melodi Grand Prix-aktuelle Jon Nørgaard uden at vente på svaret.

»Du skal nok tale mere til mennesket og det sjælelige i stedet for blot at lave sjove popsange og hoppe rundt i 80er-tøj.«

Den tidligere 'Popstars'-vinder har i år debut i det danske grandprix, hvor han står bag en af de otte sange. Det gør han selvfølgelig for at vinde – og metoden til at få blandt andet polakkerne til at stemme på ham skal vi nok vende tilbage til. Men først den primære årsag til, at han stiller op: Det gør han, fordi han har en mission om at ændre grandprixet. Indefra.

»Det har været lidt som elefanternes gravplads, hvor man gik hen for at lægge sig til at dø. At deltage i Melodi Grand Prix, blev lidt et sidste udkald. Hvis man vandt, kunne man reetablere sin karriere, få et hit og komme ud at spille igen. Det er blevet bedre, men vi er der ikke helt endnu,« siger Jon Nørgaard.

36-årige Jon Nørgaard.

Han håber derfor, at flere aktuelle etablerede kunstnere får lyst til at stille op, så vi kan komme tilbage til de gode gamle dage, hvor niveauet var højt og grandprixet en decideret folkefest.

Men for at få de store navne ud af busken, må nogen gå forrest og være med til at skabe respekt om showet.

Og det mener han, han medvirker til med sangen 'Hallelujah', som han har skrevet med blandt andre den svenske producer Moh Denebi, der har arbejdet med flere internationale stjerner og i Eurovision-sammenhænge er kendt for at 'have opfundet' Loreen, der vandt i 2012 med en af de største grandprixfavoritter i nyere tid, 'Euphoria'.

»Jeg vil lave noget, der kan konkurrere internationalt,« slår den 36-årige musiker fast.

Conf3ssions består af Laura Lindell, Tobias Callesen og Sara Callesen.

Det er derfor ikke tilfældigt, at det lige blev 'Hallelujah', han sendte ind til DRs grandprixjury. Med sit store kor og flerstemmige omkvæd trækker sangen på de gospelstrømninger, som er meget populære internationalt i øjeblikket, og som blandt andet rapperen Kanye West arbejder meget med for tiden.

Derfor var han også inde i det danske gospelmiljø for at finde Laura Lindell, Tobias Callesen og Sara Callesen, som under navnet Conf3ssions skal synge 'Hallelujah' lørdag aften.

Hvis du gerne vil have etablerede kunstnere til at stille op, hvorfor har du så selv valgt en ukendt trio?

»Fordi jeg helt ærligt ikke kan pege på en etableret artist i Danmark, der synger bedre end denne gruppe. Jeg synes selv, jeg synger hæderligt, men da jeg havde dem i studiet, havde jeg bare lyst til at kravle ned i et musehul,« siger Jon Nørgaard, der selv fik sit musikalske gennembrud, da han vandt 'Popstars' som 17-årig.

Jon Nørgaard vandt 'Popstars' som 17-årig i 2002.

Men det var aldrig i overvejelserne selv at stille op i grandprixet som sanger.

»Ikke med den her sang, nej. Men i fremtiden ville jeg sagtens kunne stille op. Jeg synes nemlig, det er enormt vigtigt at bakke op om Melodi Grand Prix.«

Til gengæld har han en klar forventning om, at de tre endnu ukendte gospelsangere ikke er glemt næste år, uanset udfaldet af lørdagens grandprix. For han gider ikke lave en gruppe kun for at lave én sang. Det ville være spildt arbejde, mener han.

Derfor glæder det ham, at sidste års vindere, Fyr & Flamme, beviste, at Melodi Grand Prix ikke nødvendigvis behøver at være 'elefanternes gravplads'.

»For første gang i flere år havde du nogen, som rent faktisk profiterede på showet uden at vinde Eurovision (Fyr & Flamme nåede end ikke til finalen, red.). Ellers er det kun Brødrene Olsen og Emmelie de Forest af danske Eurovision-deltagere, som man kan huske i nyere tid. Og det var faktisk, da jeg så Fyr & Flammes forløb efter deltagelsen, jeg fik lyst til selv at sende en sang ind,« siger Jon Nørgaard, der altså ikke mener det negativt, når han i starten af denne artikel beskriver artister, der 'hopper rundt i noget sjovt 80ertøj'.

Han tror bare ikke på, at det er det, der får europæerne til at stemme på os.

Fyr & Flamme vandt det danske Melodi Grand Prix i 2021, men fik desværre ikke stemmer nok til at komme i finalen til Eurovision i Rotterdam samme år.

Det gør man til gengæld – som han selv har gjort med sin gospelsang – ved at skæve mere til internationale trends.

Og ved at tale direkte til de stemmeberettigede europæere.

»'Hallelujah' appellerer også til de, der er troende. Vi har en østblok i Europa, der stemmemæssigt er totalt dominerende i Eurovision, og de er stort set alle sammen katolikker eller kristne. Så på den måde har vi også en appel hos et vigtigt publikum, som man nok har overset lidt.«