Den kommende film 'Joker' med 44-årige Joaquin Phoenix i hovedrollen har fået alarmklokkerne til at ringe i USA af frygt for nye masseskyderier.

En advarsel fra det amerikanske militær lyder, at man frygter de kommende biografvisninger af filmen i starten af oktober i USA.

Det skriver det australske medie News.

I et officielt brev fra det amerikanske militær til servicemedarbejdere i de amerikanske biografer skulle der efter sigende være givet specifikke instrukser, i tilfælde af at der skulle opstå et masseskyderi.

Joaquin Phoenix spiller hovedrollen i 'Joker'. Foto: GEOFF ROBINS

'Identificer to flugtveje og løb, hvis I kan, gem jer eller kæmp imod med alt, I har,' skulle der ifølge det australske medie stå i brevet.

Militæret har bekræftet beskeden overfor det amerikanske medie The New York Post. Militæret frygter, at nogle ekstremister i USA ser op til den voldelige 'Joker'-figur, der portrætteres i filmen.

En talsmand fra det amerikanske militær har udtalt til mediet, at det blot er ren rutine, fordi man helst vil være så godt forberedt som muligt.

Nogle er dog ret overbeviste om, at beskeden kommer på bagkant af skyderiet i 2012, hvor James Holmes dræbte 12 og sårede 70 personer ved premieren på Batman-filmen 'The Dark Knight Rises' i Colorado-forstaden Aurora.

James Holmes dræbte 12 personer og sårede 70 personer i 2012. Foto: RJ SANGOSTI

Én af de efterladte er Sandy Phillips, der mistede sin datter Jessica Ghawi ved skyderiet i 2012.

»Jeg behøver ikke at se et billede af James Holmes. Jeg behøver blot at se et billede af Joker-figuren, og så ser jeg et billede af en morder,« fortæller hun til det amerikanske medie The Hollywood Reporter, hvor hun tilføjer:

»Jeg er bekymret for, at der er en person derude, som overvejer et masseskyderi og bliver inspireret til det på grund af filmen. Det skræmmer mig.'

'Joker' har premiere i Danmark 4. oktober.