Med filmen 'Jeanne du Barry' skal Johnny Depp åbne den prestigefyldte Cannes Film Festival.

Men dårligt er nyheden om skuespillerens tilbagekomst i det gode selskab blevet annonceret, før der er nye problemer.

Filmens franske instruktør Maïwenn Le Besco er nemlig blevet sagsøgt af chefredaktøren for Mediapart, Edwy Plenel, der påstår, at instruktøren skulle have angrebet ham på en restaurant i Paris i slutningen af februar.

Det skriver Variety, der har fået bekræftet politianmeldelsen hos Paris' anklagemyndighed.

Den franske chefredaktør på Mediapart, Edwy Plenel, anklager den franske skuespillerinde og instruktør Maïwenn Le Besco for uprovokeret at have overfaldet ham på en restarant i Paris tilbage i februar. Foto: Joel Saget / AFP. Foto: JOEL SAGET

Heri fremgår anklagen, at den kvindelige instruktør uden videre skulle have rejst sig, gået hen til chefredaktøren, revet ham i håret og spyttet ham i ansigtet for til sidst at storme ud.

Det skulle ifølge nyhedsbureat AFP, der citerer fra anklageskriftet, have efterladt Edwy Plenel 'traumatiseret af hændelsen', hvor pludseligt skulle være blevet overfaldet under sit frokostmøde med en advokat.

Maïwenn Le Besco har endnu ikke kommenteret anklagerne imod sig.

Hun har dog tidligere udtalt, at hun ikke støtter metoo-bevægelsen, og ifølge Variety har Edwy Plenels medie Mediapart netop ført MeTo-bevægelsen frem i Frankrig – ikke mindst ved at udgive en række artikler om den franske instruktørs eksmand Luc Besson, som hun har datteren Shanna Besson med.

Den franske skuespiller og instruktør Maiwenn til Cannes Film Festival i 2021. Foto: Valery HACHE

Mediapart var ifølge The Hollywood Reporter de første, der bragte vidnesbyrd fra den belgisk-hollandske skuespiller Sand Van Roy, som anklagede Luc Besson for en voldtægt, som dog aldrig kom for retten.

Maïwenn Le Besco er foruden instruktør også hovedrolleindehaver på sin kommende film 'Jeanne du Barry'.

Hun spiller rollen som Jeanne du Barry, der trods ikke at være adelig blev kong Louis' store kærlighed og sidste officielle elsker, som flyttede ind hos den franske solkonge på hans palads i Versailles.

Rollen som kong Louis XV er den, Johnny Depp har fået.

Han blev udvalgt til rollen af Maïwenn Le Besco selv, der hyrede ham, mens han fortsat var i gang med sit juridiske slagsmål mod Amber Heard.

Johnny Depp og Amber Heard har beskyldt hinanden for at have været voldelige i deres tidligere forhold. Foto: Ritzau Scanpix

Det var selvsamme offentlige strid, der i første omgang gjorde Johnny Depp til persona non grata i Hollywood.

Injurieretssagen endte dog med at falde ud til Johnny Depps fordel, da han fik medhold i sine tre anklager om, at hans ekskone havde udsat ham for injurier, som hun blev dømt til at betale mere end 10 millioner dollar for.

Amber Heard fik dog også medhold i en af sine anklager om injurier, hvorfor Johnny Depp også skulle betale hende to millioner dollar i erstatning.

Det hele startede dog med, at mediet The Sun kaldte Johnny Depp for 'hustrumishandler' på en forside tilbage i 2018.

Da Johnny Depp tabte injuriesagen mod mediet The Sun, der havde kaldt ham en 'wife beater', lavede avisen ganske frækt en ny forside, der slog dommen fast: Johnny Depp ER en hustrumishandler.

Det gjorde de, fordi de mente, at det måtte være Johnny Depp, som Amber Heard skrev om i en klumme i The Washington Post, hvor hun beskrev et psykisk og fysisk voldeligt ægteskab, hun var kommet ud af.

Derfor sagsøgte Johnny Depp The Sun, som dog endte med at vinde sagen, da retten fandt det beviseligt, at Johnny Depp havde været voldelig mod Amber Heard gennem deres et år lange ægteskab.

Et ægteskab, der som bekendt endte med et polititilhold mod Depp for hustruvold og en straksskilsmisse i januar 2017.

Efterfølgende var det så Amber Heard, som Johnny Depp hev i retten for injurier, da han mente, hun havde ødelagt hans ry og karriere.

Ved den retssag endte Johnny Depp med at vinde og få genoprejsning – og nu skal hans tilbagevenden til det store lærred altså åbne den fornemme Cannes Film Festival.