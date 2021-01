Det er formentlig de færreste, som ikke har hørt navnet 'John Dillermand' i 2021.

DR Ramasjangs nye børneprogram om ham med »verdens længste diller« har været centrum for en enorm debat, siden danskerne kunne se det første gang tidligere på måneden.

Og programmet har da også fået adskillige danskere til skærmen. Seriens første afsnit er indtil torsdag i sidste uge blevet set af 550.000 danskere, viser en DR-opgørelse. Det skriver Berlingske.

De øvrige otte afsnit har alle seertal liggende mellem 200.000 og 400.000.

Morten Skov Hansen, chef for DR Ramasjang, påpeger dog, at seertallene løbende ændrer sig på grund af muligheden for streaming.

Seertallene svarer blandt andet til de tal, som 'Aftenshowet' og 'Lægens Bord' har.

»Der har været en ivrig debat af DR Ramasjangs nye animationsserie 'John Dillermand', som nærmest fra dag ét blev folkeeje og lagde store dele af internettet og sociale medier ned,« siger Morten Skov Hansen.

Den ivrige debat, som 'John Dillermand' skabte, er blandt andet gået på, at programmet er en seksualisering af børne-tv, og det er ude af trit med kønsdebatten.

Hos DR er man dog ikke enig i ovenstående.

»Vi mener selvfølgelig ikke, at serien på nogen måde er skadelig. Vores indhold tager afsæt i en lang tradition om at være tro mod målgruppen,« lød det fra Morten Skov Hansen 3. januar, hvorefter han tilføjede:

»Med serien anerkender vi den spirende nysgerrighed omkring krop og kønsdele samt det pinlige og sjove ved kroppen. Det er noget, som er spændende for netop den aldersgruppe, som Ramasjang henvender sig til.«

Omvendt har programmet da også fået positive tilkendegivelser, påpeger Morten Skov Hansen.

Debatten om 'John Dillermand' er sågar nået til udlandet og er blevet omtalt i Norge, Sverige, Storbritannien, Frankrig, Irland og USA.

