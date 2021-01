Er det o.k., at DR sender børnefjernsyn, hvor hovedpersonen er en mand med verdens længste dillermand?

Det spørgsmål fik debatten til at gløde i de første dage af det nye år, da DR Ramasjang sendte de første episoder af tv-serien 'John Dillermand'. Nu er historien om Johns lange lem nået til udlandet.

Blandt andre har engelske The Guardian fanget historien.

»DR, den danske public service-udbyder, har ry for at skubbe til grænserne – især når det gælder børn,« skriver The Guardian og nævner blandt andet nye og gamle kendinge fra børne-tv som:

'Onkel Reje', der bander, ryger og nægter at gå i bad.

En mandlig karakter med hang til dameundertøj fra det hedengangne 'Gepetto News'.

Og programmet 'Ultra smider tøjet', der i 2020 lod børn mellem 11 og 13 år møde et panel af nøgne voksne.

I øjeblikket er artiklen om John og hans magiske penis faktisk den mest læst på medie. Ikke engang The Guardians liveblog om coronavirus trækker flere klik.

Og der er da også stor interesse for John Dillermand i de britiske medier. Således har også The Independent, Metro og The Sun beskrevet serien, som sidstnævnte i øvrigt kalder 'bizar'.

Det er dog ikke kun hos briterne, danske John har fået opmærksomhed. Også på den anden side af Atlanten skæver medierne til den danske børneserie. Således har både CNN, New York Post og Vulture beskrevet serien.

Det samme har australske 7 News, der i slutningen af artiklen konkluderer, at man kan mene, hvad man vil om serien, men at den formentlig aldrig nogensinde vil blive vist på landets tv-kanaler til børn.

Hvad synes du om 'John Dillermand'?

Også i Irland og i Frankrig har medier opsnappet historien om supermanden John i den rød-hvide badedragt.

Fra Dublin noterer det irske tv-site entertainment.ie, at John Dillermand har splittet vandene herhjemme. Men efter at have set introen til børneprogrammet lyder anmeldelsen fra det irske:

»Helt ærligt, det er ret fængende.«

De franske nyhedsmedie francebleu.fr beskriver, hvordan mange danske forældre har klaget til DR, mens avisen citerer danske Sofie Münster, der er fast børne- og forældrerådgiver på 'Go' morgen Danmark' på TV 2, for, at det er et 'meget dansk' program.

Også den kommercielle tyske tv-kanal RTL og det russiske statsmedie RT har skrevet om Johns lange diller.

I Tyskland er læserne angiveligt ikke overraskede over det seneste tv-tilbud fra deres nordlige nabo. En læser af RTL skriver sådan her:

»Sikke et åbensindet folk.«

Mens en anden kommenterer:

»Danske børn plejede at synge om en sort mand, der var lige så sort i hovedet som en tjærespand. Denne karakter med en lang penis falder godt i tråd med Danmarks version af ytringsfrihed.«

Ifølge DR skal 'John Dillermand' ses som et humoristisk univers, hvor det handler om at turde stå ved sig selv og sine fejl. Derudover har serien fokus på børns spirende nysgerrighed omkring kroppen – også det pinlige og sjove, mener DR.