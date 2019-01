Ligesom nogle turister tager en håndfuld sand eller en sjov hat med hjem fra ferien, tager nogle skuespillere også en mindeværdig rekvisit med sig fra optagelserne.

Skuespilleren Daniel Radclliffe tog Harry Potters ikoniske briller, og Ian McKellen tog nøglen til Bilbo Baggins hus i Ringenes Herre.

På samme måde kunne den 51-årige Matt LeBlanc, som spillede charmetrolden Joey Tribbiani i Friends, ikke dy sig.

Serien sluttede for 15 år siden, og selvom han ikke kunne stjæle lænestolen fra lejligheden, kunne han heller ikke forlade Friends-universet uden et lille minde.

Under et interview i The Tonight Show med Jimmy Fallon afslørede Matt LeBlanc, at han i stedet tog en lille bold.

»Det er ret cool, i Joey og Chandlers lejlighed har de et bordfodboldspil, og jeg har bolden derfra, som nu ligger i min værktøjskasse,« fortæller Matt LeBlanc.

Han tog faktisk også magnettavlen, som Joey og de andre karakterer fra Friends skrev meddelelser på, men udelukkende for at give den videre til en af elektrikerne, som arbejdede på tv-serien, fordi han altid tegnede et eller andet, der var relevant for hvert enkelt afsnit, på magnettavlen.

Tv-serien Friends er blandt de mest populære til dags dato og strækker sig over ti sæsoner og 236 episoder.

Og selvom mange trofaste fans stadig dagligt genser serien på Netflix og kender samtlige af de uforglemmelige replikker, har Matt LeBlanc ikke lige så let ved at se sig selv i rollen som Joey længere.

»Det får mig til at føle som en på 100 år. Den stoppede for 15 år siden. Men det var sjovt, vi havde nogle gode tider,« siger han talkshowet.

Som den eneste karakter fra Friends fik Joey sin egen tv-serie, der handlede om tiden efter serien sluttede.

I dag er Matt LeBlanc aktuel med tredje sæson af tv-serien Man with a Plan.