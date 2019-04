»Hvor fedt, at hans kone ikke kom til skade, og at der ikke skete hunden noget.«

Sådan husker Hells Angels-rockeren Jørn 'Jønke' Nielsen, at han tænkte, sekunderne efter han koldblodigt havde likvideret Bullshit-rockeren Henning Norbert Knudsen, bedre kendt som Makrellen, med en maskinpistol foran dræbtes dengang 22-årige kone og parrets hund.

Ordene falder i onsdagens afsnit af 'Forbrydelser der rystede Danmark'.

Programmet handler denne gang handler om det kendte rockermord fra 1984, der blev kulminationen på en blodig krig mellem motorcykel-klubben Hells Angels og den rivaliserende rockergruppe Bullshit på Amager, hvor især præsidenten Makrellen blev hovedfjenden.

»Jeg beslutter mig aftenen før. Makrellen skal dø, fordi han er til fare for mig og mine. Det er en slags 'kill or get killed'-situation,« siger den i dag 58-årige Jønke i Kanal 5-programmet.

Han var kun 23 år, da han en dag i maj derfor cyklede hen til Makrellens hus på Amager, hvor han satte sig til at vente på, at det udsete offer viste sig.

I sin sportstaske havde han en Stengun-maskinpistol med 28 skud, en elefanthue og et par handsker

På vejen derhen tænkte han ikke så meget, fortæller han og tilføjer, at det gør man jo ikke, når man er på vej hen for at slå et menneske ihjel. Heller ikke, når man er rockerboss.

Lederen af rockerklubben Hells Angells, Jørn 'Jønke' Nielsen, fotogrageret under et optog i 1998. Foto: MARTIN DAM KRISTENSEN Vis mere Lederen af rockerklubben Hells Angells, Jørn 'Jønke' Nielsen, fotogrageret under et optog i 1998. Foto: MARTIN DAM KRISTENSEN

Men da Makrellen pludselig træder ud af indkørslen sammen med sin hustru, Pia Soldthved Larsen, og deres hund og sætter sig ind i parrets bil, springer han frem og sætter sig på hug i skydeposition.

Han skyder først nogle gange for at skille trioen ad.

»Jeg er ikke interesseret i at slå hende ihjel. Og jeg er også glad for, jeg ikke rammer hunden,« efterrationaliserer han.

Så trykker han på aftrækkeren endnu en gang.

Bullshit-rockeren Makrellen fotograferet året inden sin død. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Bullshit-rockeren Makrellen fotograferet året inden sin død. Foto: Jørgen Jessen

»Han hænger halvt ud af bilen, ud ad den åbne dør, og jeg kan ikke se, om han er død allererede, men han er i hvert fald ramt,« siger Jørn 'Jønke' Nielsen.

»Jeg tømmer magasinet ind i ham, til den ikke skyder mere. For at være sikker på, han er død. Det er jo derfor, jeg er kommet, men også for at være sikker på, at ingen samler maskinpistolen op og skyder mig i ryggen, når jeg cykler væk.«

Men der er ingen til at skyde ham. Pia Soldthved Larsen har i rædsel stoppet en forbipasserende bil, som hun har søgt tilflugt i. Imens hopper Jønke på cyklen og hjuler stille mod lufthavnen uden at pådrage sig opmærksomhed.

»Det er sommer, og jeg er nyforelsket, så jeg har ikke lyst til at sidde i fængsel,« husker han.

Snigmordet afslutter krigen mod Bullshit, der brænder klubvestene og opløser sig selv.

Imens flygter Jørn 'Jønke' Nielsen til Frankrig, hvor han opholder sig et år. Derefter bor han tre år i Canada, inden han finder ud af, at han gerne vil hjem, som han siger i Kanal 5-programmet.

Han kontakter derfor myndighederne i Canada og bliver et par uger senere sendt til Danmark, hvor politiet venter ham i lufthavnen.

Jørn 'Jønke' Nielsen bliver idømt 16 års fængsel, men afsoner 10 år og otte måneder for drabet på Makrellen.